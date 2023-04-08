Banka emeklilere kasanın kilidini açtı! 8 bin TL'ye ek 2 bin TL daha verecek: Tek bir söz vermek yeterli

Finansbank, milyonlarca emeklinin yanı sıra Erken Emeklilik Hakkı (EYT) yasasından faydalanarak bu ay ilk kez maaş ödemesi alacak kişilere özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı alan müşterilere ek olarak 9200 TL promosyon fırsatı veriliyor. Emekliler arasında büyük bir heyecan yaratan bu fırsatın şartları ise Finansbank'ın resmi web sitesinde yer alıyor. Kimler faydalanabilecek ? İşte ayrıntılar...
FİNANSBANK EMEKLİLERE MÜJDEYİ VERDİ
QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile emeklilere vereceği yeni promosyon rakamlarını açıkladı. Bu promosyon kapsamında, gerekli başvuru şartlarını taşıyan eski emekliler ve EYT'liler Finansbank'tan, maaşları haricinde 9200 TL'ye kadar ek ödeme alabilecekler. Finansbank, emekli promosyonu için tek bir şart arıyor; emekli maaşının Finansbank'a taşınması ve 3 yıl boyunca bu bankada kalınması için taahhüt sözleşmesinin imzalanması yeterli oluyor. Sözleşmeyi imzalayan emekliler, promosyon ücretini banka hesaplarına 3 gün içinde çekebilecekler.
SON GÜN 30 NİSAN
Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 9200 TL promosyon ödemesi yapacak. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'liler için başvuru süresi 1 Nisan'da başladı ve 30 Nisan 2023'te sona erecek. Emekliler bu süre içinde en yakın Finansbank şubesine giderek veya mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden işlem yaparak maaş taşıma başvurularını gerçekleştirebilecekler. Finansbank'tan emekli promosyonu alanlar ayrıca düşük faizli kredi imkanı, ücretsiz havale ve EFT imkanı gibi başka ayrıcalıklardan da faydalanabilecekler. Bu nedenle, emekli maaşını taşımak isteyenlerin zaman kaybetmeden Finansbank'a başvurmaları önerilir.