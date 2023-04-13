EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 22:30

Banka hesabı olan herkes baksın! Saat 18.00'dan sonra hesaplara para girişi olacak: TCKN son hanesi 0,2,4 olanlar dikkat!

Hak sahiplerinin yüzünü güldürecek haberler o bakanlıktan geldi. Peki kimlerin hesabına para yatacak? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 22:30
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Banka hesabı olan herkes baksın! Saat 18.00'dan sonra hesaplara para girişi olacak: TCKN son hanesi 0,2,4 olanlar dikkat!
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Vahit Kirişçi hak sahiplerinin yüzlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güldürdü! Peki kimlerin hesaplarına ne kadar para yatırılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre hak sahipleri için 1 milyar 268 milyon 568 bin TL tarım destek ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. 



Tarım Destek Ödemeleri Yatmaya Başladı

Ödemeler saat 18.00'den itibaren kimlik numarası 0-2 olanların hesaplarına yatmaya başlayacak. Paylaşım kapsamında fındık alanı olanlar için 845 milyon 133 bin 986 TL, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 TL, hububat baklagil ve dane mısır desteği için 25 milyon 641 bin 987 TL, bombus arı kullanım desteği için 18 milyon 261 bin 600 TL, damızlık ana arı desteği için 38 bin 700 TL ödeme yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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