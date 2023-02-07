Finans
07 Şubat 2023 - 19:00

Banka hesabı olanlar dikkat! Bakanlık 2.392 TL destek ödemesi yapıyor

Hak sahibi vatandaşlar internet üzerinden sosyal destek ödemelerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki hangi sosyal destek miktarları arttı? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
07 Şubat 2023 - 19:00
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Banka hesabı olanlar dikkat! Bakanlık 2.392 TL destek ödemesi yapıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal destek ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre hangi sosyal destsek ödemelerine zam geldi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan sosyal destek ödeme tutarları ile ilgili Bakan Derya Yanık açıklamalarda bulundu. 



Engelli Maaşlarına Zam Geldi

Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre 2023 senesi için engelli maaşlarında artış yapıldı. Yüzde 40 ve yüzde 69 arasında engeli olan ve destek ödemesi alan vatandaşlar 1.594 TL, yüzde 70 ve üstünde engeli olan vatandaş ise 2 bin 392 TL sosyal destek ödemesinden faydalanabilecek. Engelli maaşından faydalanmak isteyen vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvurularını yapabilecekleri öğrenildi.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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