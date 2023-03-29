Banka hesabında doları eurosu olanlara duyuruldu! Piyasaları alt üst edecek o karara dikkat







GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI







Banka hesabında dolar ve euro olanlara yatırımcılar tarafından açıklamalar geldi. Euro bugün ne kadar, dolar ne kadar? sorularına yanıt aranırken dün doların satış fiyatı 19.10 TL olurken euro ise 20.56 seviyelerinde yer aldı. İşte, güncel döviz kur fiyatları...İstanbul serbest piyasa üzerinde dolar kuru 19.10 TL, euro ise 20,65 TL'den güne başlarken serbest piyasalarda ise 19,1020 liradan alınan dolar 19,1040 liradan satılıyor. 20,6500 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 20,6520 TL olarak belirlendi.