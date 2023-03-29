EKONOMİ
29 Mart 2023 - 23:45

Banka hesabında doları eurosu olanlara duyuruldu! Piyasaları alt üst edecek o karara dikkat

Yatırımını dolar ve euro üzerinden yapanlara duyurular geldi. Özellikle son dönemlerde döviz kurlarının yükselmesi üzerine döviz hesabı olanları yakından ilgilendiren haber geldi. Dolar kaç TL? Euro kaç TL? 28 Mart 2023 güncel döviz kur fiyatları haberimizde.

EKONOMİ
29 Mart 2023 - 23:45
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Banka hesabında doları eurosu olanlara duyuruldu! Piyasaları alt üst edecek o karara dikkat
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Banka hesabında dolar ve euro olanlara yatırımcılar tarafından açıklamalar geldi. Euro bugün ne kadar, dolar ne kadar? sorularına yanıt aranırken dün doların satış fiyatı 19.10 TL olurken euro ise 20.56 seviyelerinde yer aldı. İşte, güncel döviz kur fiyatları...

28 mart döviz kuru

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI



İstanbul serbest piyasa üzerinde dolar kuru 19.10 TL, euro ise 20,65 TL'den güne başlarken serbest piyasalarda ise 19,1020 liradan alınan dolar 19,1040 liradan satılıyor. 20,6500 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 20,6520 TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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