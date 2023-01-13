Banka hesabında en az 10.000 TL'si olanlar dikkat! Ünlü ekonomist o tarihi açıkladı: Birikimi olan hüsrana uğrayacak!

Ünlü ekonomist Şeref Oğuz, "Mevduat faizi kaç olursa liranı bankaya yatırırsın" başlıklı bir yazı yayınladı. Yayınladığı bu yazıda güncel faiz oranlarına ilişkin açıklamalar yaparken vatandaşların aklındaki soruları da yanıtladı. Sosyal medyada kullanıcılara "Mevduat faizi kaç olursa liranı bankaya yatırırsın" sorusunu sorduğunu ve verilen yanıtları değerlendirdiğini söyleyen Oğuz, Cevap; ağırlıklı olarak; “enflasyonun üzerinde bir getiri olursa…”dedi.
Kişilerin ana beklentilerinin enflasyondan korunmak olduğunun altını çizen Oğuz, "Giyimden gıdaya, elektrikten doğalgaza bütün ürün ve hizmetlerin fiyatı artıyor. Faiz, geleceğe yönelik sözleşmedir ve geçmiş enflasyon baz alınmaz. Ancak gel gör ki ortada güvenilecek yönetim olmadığından bugünün enflasyonu baz alınıyor" açıklamasını yaptı.
Enflasyondan kaçan lira borsa sığınmacısı
Oğuz, yayınladığı yazıda şunlara yer verdi: "Arkasından enflasyon kovalayan lira tasarrufu; nereye aktıysa, orayı bir düzeye çıkardı ve işlevsiz kıldı. 2022’de altın; güldürmedi, kur sabit tutuldu, araba bitti, emlak uçtu gitti. kripto
paralar kötü sürpriz yaptı ve lira tasarrufu için borsa; “tek çıkar yol” haline geldi. 4 milyon kişi burada şansını deniyor." Oğuz, hisse düşmesin diye yanlış hareketler yapanlara hisse senedi almamalarını tavsiye ederek, "100 bin liralık evini, 80 bin dolara düşünce satıyor musun? Fiyat hareketlerinden etkileniyorsan borsadan uzak dur. Duygusal ve psikolojik durumu bu iniş çıkışları kaldıramayan; gelmesin. Gelip pişman olmasın" dedi.
İki sorunun cevabını verdi
"Faizin negatif olması mı iyidir pozitif olması mı?" sorusuna ilişkin yazan Oğuz, ikisinin de bir sorun olduğunu söyleyerek, "Negatif olmasının iki etkisi vardır: 1-Aşırı düşük ise insanlar bankaya para yatırmaz. Zira bu durumda parasının enflasyon karşısında erimesini kabul etmiş olur. 2- Birikim sahiplerinin parası borçlanan kişilere aktarılmış olur. Faizin varlığı olumsuz değildir. Ancak yüksek olması sorundur" ifadelerine yer verdi. "Faiz ve enflasyon arasında nasıl bir ilişki var?" sorusunu da ele alan Oğuz, faizlerin düştüğü zaman tüketim eğiliminin artacağını belirtti. Bunun da talep üzerinden enflasyonu tetikleyeceğini yazarak, "Beklenen; tasarrufların bankalar üzerinden krediye dönüşmesi ve yatırımları tetiklemesidir" dedi.
Faizi önce mevduat sahipleri sonra da Merkez Bankası yükseltecek
Faiz oranları ile enflasyon oranlarının arasındaki makasın şu zamana kadar olmadığı kadar açık olduğunu belirten Oğuz, aradaki makasın hayat pahalılığı anlamına geldiğini açıkladı. Yani her alışverişin daha yüksek tutarlarda olacağını yazdı. Ayrıca bunun sürdürülebilir olmadığını da belirtti. Önümüzdeki günlerde mudilerden gelen taleplerin faizi yükselteceğini belirten Oğuz, "Sonra da PPK yükseltecek. Bir bakıma faiz artış kararı; Beştepe’den gelen talimat yerine, bankaların kredi
yapabilmek için mudilere sunmak zorunda kalacakları mevduat faizi ile oluşacak" ifadelerine yer verdi. Ünlü ekonomist Şeref Oğuz, yazısında son olarak şunlardan söz etti: "Zamanlamasına gelince… Daha şimdiden bankadan kredi bulamayan piyasa, eş-dost ağıyla birbirini kredilendirmeye başladı. Hangi faiz oranıyla dersiniz? Banka %30 derken piyasa birbirine %50’den borç veriyor. Temayül, daha da yükseleceği yönünde… Bu balon seçime kadar birikim sahiplerinin canını yakmaz umarım."