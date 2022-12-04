Banka hesabınıza bakın: Bakanlık 3 bin 340 lira yatırdı! Hemen çekilebiliyor

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ayın belirli günlerinde yardım ödemeleri yapılıyor. Ekonomik sorun yaşayan, evinde bakıma muhtaç hastası olan, dar gelirli aileler için farklı kategorilerde yardım ödenekleri sunuluyor. Yardımların bazıları belirli dönemlerde yapılırken bazıları ise yıl boyunca ödeniyor. Aralık ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların sosyal yardımlara olan ilgisi arttı. İhtiyaç sahibi ailelere verilen ödemelerden biri de evde bakım maaşı oluyor. Evde bakıma muhtaç, engelli kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay maaş ödeniyor. Bu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme tutarı Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam ile arttı. Ocak ayında rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.
Evde bakım parası yattı mı?
Aralık ayına girilmesiyle birlikte evde bakım maaşı alma hakkı olan vatandaşlar, maaşlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evde bakım maaşı 15 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 15 Aralık’ta başlayan ödemeler, 31 Aralık gününe kadar tamamlanacak.