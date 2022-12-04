EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 07:09

Banka hesabınıza bakın: Bakanlık 3 bin 340 lira yatırdı! Hemen çekilebiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Hesabınıza 3.340 lira yatırılmış olabilir. ATM'lerden hemen çekebilirsiniz.

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 07:09
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Banka hesabınıza bakın: Bakanlık 3 bin 340 lira yatırdı! Hemen çekilebiliyor


Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ayın belirli günlerinde yardım ödemeleri yapılıyor. Ekonomik sorun yaşayan, evinde bakıma muhtaç hastası olan, dar gelirli aileler için farklı kategorilerde yardım ödenekleri sunuluyor. Yardımların bazıları belirli dönemlerde yapılırken bazıları ise yıl boyunca ödeniyor. Aralık ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların sosyal yardımlara olan ilgisi arttı.

İhtiyaç sahibi ailelere verilen ödemelerden biri de evde bakım maaşı oluyor. Evde bakıma muhtaç, engelli kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay maaş ödeniyor. Bu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme tutarı Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam ile arttı. Ocak ayında rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.

Evde bakım parası yattı mı?



Aralık ayına girilmesiyle birlikte evde bakım maaşı alma hakkı olan vatandaşlar, maaşlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evde bakım maaşı 15 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 15 Aralık’ta başlayan ödemeler, 31 Aralık gününe kadar tamamlanacak.

Evde bakım maaşı ne kadar Aralık 2022?

Ocak 2022 itibarıyla evde bakım maaşı tutarı 2 bin 706 lira olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam ile yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına da zam geldi. Bu nedenle evde bakım maaşı 2 bin 706 liradan 3 bin 340 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı alma hakkı olanlara 3 bin 340 lira ödeme yapılıyor.

Ocak ayında asgari ücrete yapılacak yeni zammın ardından evde bakım maaşı da yükselecek.

Evde bakım maaşı 15 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bu maaşı almak için hak sahibi olanların hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor. Öte yandan henüz evde bakım parası almamış olanlar ise başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ileterek bu ödenekten yararlanmaya hak kazanabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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