Finans
10 Nisan 2023 - 22:15

Banka hesabınıza hemen bakın! Yanlışlıkla 1000 dolar yatırılmış olabilir: Google'dan büyük hata!

Teknoloji dehası olan Google çok büyük bir yanlış yaptı. Google pay kullanıcısı iseniz şanslısınız demektir. İşte detaylar…

Finans
10 Nisan 2023 - 22:15
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Banka hesabınıza hemen bakın! Yanlışlıkla 1000 dolar yatırılmış olabilir: Google'dan büyük hata!
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Google pay çalışanlarının hesaplarına aktaracağı paraları yanlışlıkla kullanıcılarının hesaplarına gönderi. Detaylar haberimizde…

google

HEMEN HESABINIZI KONTROL EDİN. GOOGLE'DAN TARİHİ HATA. HERKESE YANLIŞLIKLA PARA GÖNDERDİ. GOOGLE HESAPLARA 1000 DOLARA VARAN PARA YATIRMIŞ



Google'ın ödeme hizmeti Pay'de ilginç bir hata keşfedildi. ABD'deki Google Pay kullanıcıları, hesaplarına beklenmeyen ödemeler aldıklarını bildiriyor. Bazı kullanıcılar birkaç dolardan daha az alırken, diğerleri 1000 Dolar’a varan ödemelerle karşı karşıya kaldı.

Google Pay'de çok değişik bir hata yapıldı. ABD'deki Google Pay kullanıcıları, hesaplarına beklenmeyen ödemeler aldıklarını bildiriyor. Bazı kullanıcılar birkaç dolardan daha az alırken, diğerleri 1000$'a varan ödemelerle karşı karşıya kaldı.

Reddit ve Twitter'da yayın yapan müşteriler, ücretli hesaplarının yanlışlıkla Google tarafından ödendiğini bildirdi. Ödemenin, Google tarafından test edilen bir özelliğin parçası olarak gönderildiği ortaya çıktı. Bazı hesapların bu hatadan dolayı yüzlerce dolar aldığı tespit edilmiştir.

Ödeme başarısız olduktan sonra Google, kullanıcıya sorunu açıklayan bir e-posta gönderdi. Şirket ayrıca e-posta gönderilmeden önce bazı kullanıcılardan gelen ödemeleri iptal edebildiğini söyledi. Ücretli hesaplara aktarılan parayı nakde çeviren kullanıcılar geri ödeme yapmayacaklar. Ücretli hesaplara yapılan hatalı ödemelerin ilginç olduğu düşünülse de bu hata bir şirketin başına ilk kez gelmiyor. Daha önce Burger King, müşterilerine vermedikleri siparişlerin makbuzların gönderdi ve bunun işleme hatasından kaynaklandığını söyledi.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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