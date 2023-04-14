Banka hesabınızı kontrol edin! Bakan açıkladı... O ödemeler hesaplara yatıyor! T.C. no son hanesi 0 ve 2 olanlar hemen baksın







845 MİLYON TL'LİK DESTEK











Bugün akşam saatlerinde vatandaşların beklediği destek ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlara yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, VKN son hanesi de 0 ve 2 olanlara aynı zamanda ödeme yapılacağını belirtti.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bugün gerçekleştirilecek olan destek ödemesinin Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ile VKN son hanesi de 0 ve 2 olanlara toplamda 845 Milyon 133 Bin 986 TL'lik bir ödeme yapılacak.