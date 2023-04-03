Finans
03 Nisan 2023 - 19:00

Banka hesabınızı kontrol edin! Kişi başı 4.336 TL yardım parası ödenecek: TC kimlik numaranızla sorgulayın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklamalar yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin hesabına yatırılmaya devam ederken 2023 yılında 65 yaş aylığı ödemelerine artış yapıldı. Her ay 4.336 TL yatırılacak destek ödeme detayları...

Finans
03 Nisan 2023 - 19:00
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Banka hesabınızı kontrol edin! Kişi başı 4.336 TL yardım parası ödenecek: TC kimlik numaranızla sorgulayın
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65 yaş aylığı 1.977,71 TL ödemeleri evde bakım ödeneği 4.336 TL ve maluliyete bağlı emekli maaşı ise 1.594,70 TL olarak artışa geçti. Yeni yılla beraber asgari ücrete zam gelirken aynı oranda sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlara sevindirici haber geldi. Kronik hastalığı, evde bakım destek ödemeleri, 65 yaş aylığı, malul aylığı tutarlarına zam yapıldığı bilgisi verildi. Aile Destek nisan ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, Aile destek ödeme başvuruları ve yardım listesi haberimizde yer almaktadır.

2023 SOSYAL YARDIM TUTARLARI

65 yaş maaşı: 65 1.536 TL- 70 1.997,71 TL



Evde yardım maaşı: 3.336,00 TL - 4.336,80 TL

Kronik hastalıklara yönelik destek: 3.336,00 TL - 4.336,80 TL

Engelli emekli maaşı: 1.226,69 TL - 1.594,70 TL

aile destek ödemeleri

Yüzde 40 Yüzde 60 arası engelli maaşı: 1.226,69 TL - 1.594,70 TL

Yüzde 70 üzeri engelli maaşı: 1.840,04 TL - 2.392,05 TL

Ekonomik ve sosyal destek

- Çocuklar (anaokulu): 1.584,61 TL - 2.059,99 TL

- Çocuklar (İlköğretim): 2.376,92 TL - 3.090,00 TL

- Çocuklar (ortaokul): 2.535,38 TL - 3.295,99 TL

- Çocuklar (ortalama okuma yazma bilmeme yaşı): 1.584 61 TL - 2.059,99 TL

- Çocuklar (Üniversite): 2.852,31 TL - 3.708,00 TL

İş kurmak için ayrılan gençler: 1.267 69 TL - 1.648,00 TL

AİLE DESTEK PROGRAM BAŞVURU ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-Mavi kat sahibi olmak

-Gurbetçi olmak

-18 yaşından büyük olmamak

-İkamet adresinin yurt dışı olması

-Başvuru yapacak kişilerin hane içerisinde noter, memur, muhtar olarak çalışan birinin olmaması

-Islahevleri ve tutukevlerindeki hükümlü ve hükümler, yurtlarda kalan öğrenciler

-Huzurevlerinde yaşayanlar

-Askerlik hizmeti sırasında onbaşı, onbaşı statüsünde olan asker olmak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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