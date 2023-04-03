Banka hesabınızı kontrol edin! Kişi başı 4.336 TL yardım parası ödenecek: TC kimlik numaranızla sorgulayın

65 yaş aylığı 1.977,71 TL ödemeleri evde bakım ödeneği 4.336 TL ve maluliyete bağlı emekli maaşı ise 1.594,70 TL olarak artışa geçti. Yeni yılla beraber asgari ücrete zam gelirken aynı oranda sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlara sevindirici haber geldi. Kronik hastalığı, evde bakım destek ödemeleri, 65 yaş aylığı, malul aylığı tutarlarına zam yapıldığı bilgisi verildi. Aile Destek nisan ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, Aile destek ödeme başvuruları ve yardım listesi haberimizde yer almaktadır.
2023 SOSYAL YARDIM TUTARLARI65 yaş maaşı: 65 1.536 TL- 70 1.997,71 TL
Evde yardım maaşı: 3.336,00 TL - 4.336,80 TL Kronik hastalıklara yönelik destek: 3.336,00 TL - 4.336,80 TL Engelli emekli maaşı: 1.226,69 TL - 1.594,70 TL Yüzde 40 Yüzde 60 arası engelli maaşı: 1.226,69 TL - 1.594,70 TL Yüzde 70 üzeri engelli maaşı: 1.840,04 TL - 2.392,05 TL Ekonomik ve sosyal destek - Çocuklar (anaokulu): 1.584,61 TL - 2.059,99 TL - Çocuklar (İlköğretim): 2.376,92 TL - 3.090,00 TL - Çocuklar (ortaokul): 2.535,38 TL - 3.295,99 TL - Çocuklar (ortalama okuma yazma bilmeme yaşı): 1.584 61 TL - 2.059,99 TL - Çocuklar (Üniversite): 2.852,31 TL - 3.708,00 TL İş kurmak için ayrılan gençler: 1.267 69 TL - 1.648,00 TL