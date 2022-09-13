Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL yatırılacak! Devlet ödemelere başladı







Evde bakım maaşları hangi tarihlerde yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi







Mesajla evde bakım parası sorgulaması

İhtiyaç sahibi milyonlarca kişiye evde bakım maaşı ödemesi yapılacak. E-Devlet'ten kontrol edilecek olan ödemeler 3 gün sonra hesaplara yatmaya başlayacak.Devlet evde bakım maaşlarını her ayın 15'inde yatırmaya başlıyor. Bundan dolayı Eylül ayı ödemeleri üç gün sonra başlayacak.Evde bakım maaşı alan vatandaşlar paralarının hesaba geçip geçmediğini e-Devlet sisteminden sorgulayabilirler. Bu işlemi yapmak isteyen vatandaşların; - T.C kimlik no ve e-Devlet şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapması, - Açılan ekrandaki arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazması gerekiyor. Ardından açılan ekranda ödemenizle ilgili tüm detaylı bilgiyi görebilirsiniz.Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlar SMS yoluyla maaş sorgulaması yapabilirler. Vatandaşlar, BAKIYE yazarak 4747'ye mesaj gönderdikten sonra sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabilirler. Söz konusu sorgulama işleminde SMS ücreti operatör tarafından otomatik olarak kesilecektir.