EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 15:42

Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL yatırılacak! Devlet ödemelere başladı

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlar arasında yer alan evde bakım desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu. İhtiyaç sahiplerine 3.340 TL değerinde yapılacak yardım 3 gün sonra hesaplarda olacak.

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 15:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL yatırılacak! Devlet ödemelere başladı


İhtiyaç sahibi milyonlarca kişiye evde bakım maaşı ödemesi yapılacak. E-Devlet'ten kontrol edilecek olan ödemeler 3 gün sonra hesaplara yatmaya başlayacak.

Evde bakım maaşları hangi tarihlerde yatacak?

Devlet evde bakım maaşlarını her ayın 15'inde yatırmaya başlıyor. Bundan dolayı Eylül ayı ödemeleri üç gün sonra başlayacak.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi



Evde bakım maaşı alan vatandaşlar paralarının hesaba geçip geçmediğini e-Devlet sisteminden sorgulayabilirler. Bu işlemi yapmak isteyen vatandaşların;

- T.C kimlik no ve e-Devlet şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapması,

- Açılan ekrandaki arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazması gerekiyor. Ardından açılan ekranda ödemenizle ilgili tüm detaylı bilgiyi görebilirsiniz.

Mesajla evde bakım parası sorgulaması

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlar SMS yoluyla maaş sorgulaması yapabilirler. Vatandaşlar, BAKIYE yazarak 4747'ye mesaj gönderdikten sonra sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabilirler. Söz konusu sorgulama işleminde SMS ücreti operatör tarafından otomatik olarak kesilecektir.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!
Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!
Çevre dostu araç arayanlar dikkat! Yuki Tria model araca bakmadan geçmeyin! Yuki Tria 13 Eylül fiyat listesi
Çevre dostu araç arayanlar dikkat! Yuki Tria model araca bakmadan geçmeyin! Yuki Tria 13 Eylül fiyat listesi
Ziraat Bankası'ndan müşterilerine büyük jest! Başvuran herkes bu kampanyadan yararlanacak! Son tarih 22 Eylül
Ziraat Bankası'ndan müşterilerine büyük jest! Başvuran herkes bu kampanyadan yararlanacak! Son tarih 22 Eylül
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya Tüneli'ne ortak olan Katar tüm dengeleri değiştirecek!
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya Tüneli'ne ortak olan Katar tüm dengeleri değiştirecek!
Son Haberler
2023 seçimleri adaylık tartışmalarına yanıt geldi! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı netleşti! tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel detayları paylaştı
2023 seçimleri adaylık tartışmalarına yanıt geldi! Kemal Kılıçdaroğlu...
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter kullanıcısı 2022 ölüm listesini açıkladı!
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter...
Merakla beklenilen konut fiyatları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Konut Projesi ile ilgili önemli açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan konut fiyatlarını açıkladı
Merakla beklenilen konut fiyatları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan...
Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere destek! 1600 TL yardım parası verilecek
Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler...
Muğla’da trafik kazası: 2 yaralı
Muğla’da trafik kazası: 2 yaralı
Beykoz’da denizde su hortumu oluştu
Beykoz’da denizde su hortumu oluştu
İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı
İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı
Bankaların promosyon yarışı devam ederken rekor zamlar da peş peşe geldi! Ocak zammından etkilenen promosyonlar emeklinin yüzünü güldürecek!
Bankaların promosyon yarışı devam ederken rekor zamlar da peş peşe...
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası oldu! O video Salman'ın başını yaktı
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öyle bir seslendi ki tüm dikkatler onun üzerinde toplandı! Bağırarak Erdoğan'a şiir okuyan adam sosyal medyanın gündemini oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öyle bir seslendi ki tüm dikkatler onun üzerinde...
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti
Yunan unsurlarının ateş açtığı 'Anatolian' gemisinde saldırının izleri gözler önüne serildi
Yunan unsurlarının ateş açtığı 'Anatolian' gemisinde saldırının...
Kocaeli'de sağanak yolları göle döndürdü
Kocaeli'de sağanak yolları göle döndürdü
Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!
Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için...