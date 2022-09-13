Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL yatırılacak! Devlet ödemelere başladı

İhtiyaç sahibi milyonlarca kişiye evde bakım maaşı ödemesi yapılacak. E-Devlet'ten kontrol edilecek olan ödemeler 3 gün sonra hesaplara yatmaya başlayacak.
Evde bakım maaşları hangi tarihlerde yatacak?Devlet evde bakım maaşlarını her ayın 15'inde yatırmaya başlıyor. Bundan dolayı Eylül ayı ödemeleri üç gün sonra başlayacak.
Evde bakım maaşı sorgulama işlemi
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar paralarının hesaba geçip geçmediğini e-Devlet sisteminden sorgulayabilirler. Bu işlemi yapmak isteyen vatandaşların; - T.C kimlik no ve e-Devlet şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapması, - Açılan ekrandaki arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazması gerekiyor. Ardından açılan ekranda ödemenizle ilgili tüm detaylı bilgiyi görebilirsiniz.