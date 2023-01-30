Banka kartı olanlar dikkat! 15.000 TL nakit para yatırılmış olabilir: Hesabınızı mutlaka kontrol edin!

Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için uygun kredi kampanyalarına devam ediyor. Yeni bi haber de Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Peki Yapı Kredi 15 bin TL kampanyası detayları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ 15 BİN TL KULLANIM HAKKIYapı Kredi müşterilerine nakit ihtiyaçlarını gidermeleri için ihtiyaç kredisi başvurusunda yeni bir kampanya düzenledi. Yapılan kampanyaya göre bankamatik kartı kullanan bütün Yapı Kredi müşterileri 15 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Başvuru yapan ve onaylanan müşterilerin kredileri kısa süre içinde hesaplarına yatırılacak. Yapı Kredi düzenlediği kampanya kapsamında 18 yaşından büyük ve 65 yaşını geçmeyen vatandaşların başvurularını alacak.
Aynı zamanda başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kredi puanlarının 1500 üzerinde olması gerekiyor. Şartları taşıyan vatandaşlar bankamatik kartları üzerinden 15 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Bu kampanyaya başvuru yapmak isteyen ancak banka müşterisi olmayan vatandaşlar da kampanyaya başvuru yapabilecekler. Kampanyaya ilişkin bütün detaylar Yapı Kredi Bankası internet sitesi üzerinden vatandaşla paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre ihtiyaç kredisi ödemeleri 36 ay vadeli olacak ve uygun faizli olarak kullanılacak. Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar mobil uygulama üzerinden başvurularını yapabileceği gibi telefonlarının SMS bölümünden ve internet sitesinden de başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecekler.