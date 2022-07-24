Banka kartı sahiplerine müjde! Kart sahiplerine verilecek 250 TL için 40 lirayı hemen alabilirsiniz

Ziraat Bankası yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanya doğrultusunda Temmuz ayı boyunca banka kartınız ile Ulaşım ve Seyahat sektöründen yapacağınız 250 TL ve üzeri harcamalarınıza %5 toplamda 40 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunulacağı belirtildi. Kampanyanın 31 Temmuz 2022 tarihinde son ereceği öğrenilirken dileyen herkesin bu tarihe kadar başvuru yapabileceği de açıklandı.
SMS ile başvuru
"Ayın Sektörü" olarak bilinen bu kampanyadan yararlanmak isteyenler Bankkart Mobil, İnternet Şube, SMS, Müşteri İletişim Merkezi veya Şubelerimiz kanalı ile katılım sağlayabilirken vatandaşlar SMS ile de bankaya kayıtlı olan cep telefonundan AYINSEKTORU yazıp 4757'ye mesaj atarak başvuru yapabilir. Bankanın internet sitesinde yayınladığı duyurunun devamında bir müşterinin "Ayın Sektörü" kampanyasına bir defa katılmasının yeterli olduğu bilgileri de yer alıyor. Bunun yanı sıra katılımın yalnızca kartın asıl sahipleri tarafından yapılabileceği de bilgiler arasında bulunuyor.
Maksimum 40 TL kazanç
Bankkart'ın kredi ya da Banka kartı
ile o ay belirlenecek olan sektörde yapılacak tek seferlik 250 TL ve üzeri alışveriş karşılığında %5 ek bankkart lira kazanılırken banka müşterilerinin bir ay içerisinde kazanabilecekleri tutar ise maksimum 40 TL olarak açıklandı.
Kampanya detayları
Ziraat Bankası'nın internet sitesinde yayınladığı duyuruda şunlar da yer almaktadır: - Bankkart’ın kredi kartı uygulamasına bağlı ek ve sanal kartlar ile yapılan işlemler ve kartlı mobil temassız ödemeler de asıl kart harcamalarına dahil edilecektir. - Bankkart Lira kazanımı, özelliğe katılım sağlandıktan sonra gerçekleşen alışveriş işlemleri için geçerlidir. - Bankkart Lira kullanımı, ön provizyon, iptal, iade, nakit çekim, fatura ödeme, kurumsal tahsilat, karta para yükleme ve para transfer işlemleri ek Bankkart Lira kazanımı kapsamında değerlendirilmemektedir. - Bankkart Ücretsiz, Bankkart Business ve Bankkart Başak ürünleri ile yapılan işlemler Ayın Sektörü özelliği kapsamında değerlendirilmemektedir.
İptal ya da iade durumlarında ne olacak?
"Ayın Sektörü" kampanyası doğrultusunda kişi yaptığı işlemlerin detaylarına, geçmiş dönem bilgilerine, ek kazanımlarına ulaşabilmek için Bankkart Mobil, İnternet Şube, Müşteri İletişim Merkezi ve Şubeleri kullanabilecek. İptal ya da iade gibi durumlarda ise kişiye yüklenen Bankkart liralar tekrar alınacak. Eğer ki Bankkart liralar kullanıldıysa kullanılan tutar ya kredi kartına yansıyacak ya da borç olarak görünecek. Kişinin kampanyaya dahil olabileceği bütün kartları iptal edildiğinde ya da yenilenmediğinde "Ayın Sektörü" özelliği de iptal edilecek. Bankanın yaptığı duyuruda önemli olan kısım ise şu şekilde verilmiştir: "Diğer banka POS’larından yapılan harcamalarda, POS sektör kodlarının diğer bankalar tarafından sehven farklı tanımlanmış olmasından (örneğin mobilya sektörü için tanımlanması gereken bir üye işyeri POS’unun sehven beyaz eşya sektörü için tanımlanması) ve bu nedenle Ayın Sektörü olarak belirlenen sektör avantajından yararlanılamamasından Bankamız sorumlu değildir."