Banka kartınız varsa bu duyuru size: BDDK'dan karar çıktı! Artık alınmayacak

Bakanlık, depremden etkilenen vatandaşlar için kredi kartı taksitlendirme sürelerinin uzatıldığını ve ortak ATM'lerde yapılan işlemlerde ücret alınmayacağını belirtti. Ayrıca, limitler ve temassız işlemlerle ilgili olarak da atılan kararların açıklandığı bildirildi.
KREDİ VE BANKA KARTLARIYLA İLGİLİ YENİ KARAR: ÜCRETSİZ OLACAK!"Deprem bölgesindeki kişilere konut, taşıt ve tüketici kredileri için vade sürelerinin belirlendiği kararlar değiştirilmiştir. Bankalara, bu kredilerin vadelerine ilişkin daha esnek bir yaklaşım sergileme yetkisi verilmiştir. Ayrıca, deprem bölgesindeki kişilere verilecek olan yeni kredilerin ödemesiz dönem uygulaması da bankalar tarafından belirlenecektir." Ayrıca, deprem bölgesinde bulunan illerde yerleşik üye iş yerleri tarafından gerçekleştirilecek tüketici kredilerinde, vadeler ile ilgili olarak ödemesiz dönem uygulaması yapılabilecektir. Ayrıca, ortak ATM’lerde yapılacak işlemlerde ücret alınmaması, limitler ve temassız işlemlere ilişkin kararlar revize edilecektir. Bu adımlar, deprem bölgesindeki insanların acil durumlarını gidermelerine yardımcı olmak amacıyla atılmıştır.
5 BİN LİRAYA YÜKSELTİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen kişi ve işletmeleri desteklemek için yeni tedbirler açıkladı. Alınan önlemler arasında kredi kartı taksit sürelerinin artırılması, ortak ATM'lerden yapılan işlemlerde ücret alınmaması, limit ve temassız işlem düzenlemeleri yer alıyor. Etkilenen bölgelerde yeni veya yeniden yapılandırılan ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin ödeme süresi de ödemesiz dönem seçeneği ile birlikte bankaların takdirine bırakılacak. Kredi kartları için asgari ödeme tutarı, ödenmemiş bakiyenin %20'si olacak ve kart limitleri, aylık ortalama net gelirin 4 veya 8 katına, ortalama gelirin belirlenememesi durumunda en az 2000 ila 5000 liraya yükseltilecek. Bankalar, asgari ödeme yapılmayan hesapları kapatma ve ödemesiz dönemde ödemeyi erteleme konusunda takdir yetkisine sahiptir, ancak bu süre içinde alacakları tahsil edemez.
TEMASSIZ KARTLARLA İLGİLİ KARARHazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından atılan adımları açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama detayları ortaya koydu. Kredi kartlarına taksit süreleri, ortak ATM'lerden işlem ücreti alınmaması, limit ve temassız işlem kararları revize edildi. Deprem bölgelerinde yeni veya yeniden yapılandırılan ihtiyaç, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde ödeme erteleme süresi bankalara bırakıldı. Kredi kartları için minimum ödeme tutarı, limite bakılmadan kalan bakiyenin %20'si olacaktır. Bireylerin kredi kartları toplam limiti, ortalama gelirlerinin belirlenememesi durumunda 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarılacak. Asgari tutarların ödenmemesi ve tutarın tamamı ödenene kadar kredi kartlarının kapatılması, iptal edilmesi veya yeni kredi kartı verilmemesi konusunda bankalara inisiyatif verildi. Kredi müşterilerinden istenen kredi notu ve ek belgelerin vadesi bankaların takdirine bırakılmıştır. Depremden etkilenen kredi müşterileri için ipotek tipi teminat değerlendirme süresi uzatıldı. Kredi koşulları ve kredi kartı taksit limitlerindeki esneklik 1 Ocak 2024'e kadar uzatılacak. Telefon bankacılığı işlemlerinin gerçekleştirilemediği durumlarda iki faktörlü kimlik doğrulama ve müşterinin demografik bilgileri veya bankadaki diğer bilgileri istenmeyecek. kimlik tespiti için kullanılacaktır. İlk temassız işlem şifre gerektirecek ve sonraki işlemler için mevcut uygulama devam edecektir. Bankaların 6 Şubat - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında geri alım yoluyla edindikleri özkaynak payları, esas sermayede iskonto kalemi olarak değerlendirilmeyecek.
BANKACILIK HİZMETLERİ İÇİN MOBİL ŞUBELER AFET BÖLGESİNE GÖNDERİLDİBankalar, asgari ödemeyi yapmayan müşteriler için kredi kartlarını kapatma, iptal etme veya yeni kredi kartı vermeme konusunda takdir yetkisine sahiptir. Bankalar ayrıca müşterilerin kredi notu için gerekli olan ek belgeleri sunma sürelerini de uzatabilmektedir. Bankalar ayrıca nakit kullanımını ve kredi kartı ile yapılan alışverişleri geçici olarak dondurmayı da tercih edebilirler. Deprem bölgelerinde ikamet eden gerçek kişiler için bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının askıya alınması 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticari amaçlı nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıklarının askıya alınması depremden etkilenen müşteriler de BDDK kararıyla 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak. ÜCRETSİZ OLACAK
Kamu bankaları tarafından bölgeye yardım ulaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada şu bilgiler kaydedildi: "Bankacılık hizmetlerinin sürdürülmesi için mobil şubeler afet bölgesine gönderildi. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği, bugünden itibaren vadesi dolan veya 6 ay içinde vadesi dolacak kredilerin vadelerinin 6 kat uzatılmasına karar verdi. Bölgede ikamet eden veya hesabı olan müşterilerin kredi riski, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri ortak ATM'lerden yapılan işlemlerden ücret alınmamasına karar verilmiştir. ikamet/işyerlerinin şube veya adreslerinde, Risk Merkezi mücbir sebep düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır."