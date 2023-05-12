GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 23:05

Banka müşterisi olanlar yaşadı: Faizsiz 300 bin TL ödeme yapılacak! Başvuru süresini kaçırmayın

Son dönemlerde bankalar ihtiyacı olan müşterileri için sık sık kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Peki hangi banka 300 bin TL kredi ödemesi yapacak? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 23:05
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Banka müşterisi olanlar yaşadı: Faizsiz 300 bin TL ödeme yapılacak! Başvuru süresini kaçırmayın


Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden kredi ödemesi yapan bankaları merakla araştırıyor. O banka girişimcilere özel faizsiz kredi kampanyası düzenledi! 300 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİRİŞİMCİLERE 300 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Halkbank tarafından son yapılan haberlere göre KOBİ'lerin işlerini kurma ve büyütme süreçlerini desteklemek amacıyla 250 bin TL limitli sıfır faizli 60 ay vade ve 12 ay geri ödemesiz kredi paketini sunuyor. 



300 Bin TL Girişimci Kredisi

Girişimci kredisinden faydalanmak için 45 yaşında olmak ve en az ilkokul mezunu olmak ve iş kurma ya da işini büyütmek isteyen vatandaşların başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapacak kişinin şehit gazi yakını, gazi, engelli olması durumunda yaş sınırı 55'e çıkarken kredi ödeme tutarı 300 bin TL'ye yükseliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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