Banka müşterisi olanlar yaşadı: Faizsiz 300 bin TL ödeme yapılacak! Başvuru süresini kaçırmayın

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden kredi ödemesi yapan bankaları merakla araştırıyor. O banka girişimcilere özel faizsiz kredi kampanyası düzenledi! 300 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GİRİŞİMCİLERE 300 BİN TL FAİZSİZ KREDİHalkbank tarafından son yapılan haberlere göre KOBİ'lerin işlerini kurma ve büyütme süreçlerini desteklemek amacıyla 250 bin TL limitli sıfır faizli 60 ay vade ve 12 ay geri ödemesiz kredi paketini sunuyor.
Girişimci kredisinden faydalanmak için 45 yaşında olmak ve en az ilkokul mezunu olmak ve iş kurma ya da işini büyütmek isteyen vatandaşların başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapacak kişinin şehit gazi yakını, gazi, engelli olması durumunda yaş sınırı 55'e çıkarken kredi ödeme tutarı 300 bin TL'ye yükseliyor.