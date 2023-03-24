Banka personeli olmak isteyenlere müjde! KPSS, deneyim şartı yok: Yüksek maaşla o bankada çalışmak için işte şartlar













KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI PERSONEL ALIMI İLANI MART 2023

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI PERSONEL KOŞULLARI NELER?

KUVEYT TÜRKİYE KATILIM BANKASI PERSONEL ALIM BAŞVURU DETAYLARI

KPSS zorunluluğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan özlük ilanlarında yer aldığı için birçok vatandaş istese de kamu ilanları için başvuru hazırlayamamaktadır. Bu aşamada arama motorları KPSS şartlarını sağlamayan ilanları sık sık sorgulayınca bankacılık sektöründen personel alımı ile ilgili yeni bir duyuru yapıldı.Sektörün önde gelen özel bankaları arasında yer alan ve avantajlı kart/kredi kampanyaları ile müşteri sayısını her geçen gün artırmaya devam eden Kuveyt Türk Katılım Bankası, yeni personel alım ilanı için adaylarını yayınladığını duyurdu. Bankacılıkta çalışmak isteyenler Katılımcı banka, alım sürecinde herhangi bir zorunlu koşul olmayacağını açıklayarak iş arama detaylarını paylaştı.Kuveyt Türk Bankası, yeni personel alımını açıkladıktan sonra çeşitli pozisyonlar için yeni personel ihtiyacı olduğunu açıkladı. Banka, bu konuda Kuveyt Türk Katılım Bankası Çayırova / KOCAELİ şubesinin yeni personel alımı ve bilgi paylaşımında bulunduğunu duyurdu. Kuveyt Türk Katılım Bankası, eğitim teknolojileri mimarı ile öğrenme ve gelişim mimarı için yeni eleman ihtiyacı olduğunu ve başvuru sürecinin devam ettiğini duyurdu.Kuveyt Türk bankası, pozisyonlar için eğitim şartını şu şekilde açıkladı: • Öğrenme ve Gelişim Mimarı: Endüstri mühendisliği, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve öğretim, İİBF bölümü, yönetim bilişim sistemleri. • Eğitim Teknolojileri Mimarı: BÖTE, görsel iletişim tasarımı, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği.Bankada çalışmak isteyen adayların başvuruları bankanın resmi internet sitesi üzerinden Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından yayınlanan özlük ilanları üzerinden alınmaktadır. Yüz yüze şahsen veya e-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.