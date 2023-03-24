KAMU PERSONELİ
24 Mart 2023 - 15:30

Banka personeli olmak isteyenlere müjde! KPSS, deneyim şartı yok: Yüksek maaşla o bankada çalışmak için işte şartlar

Ekonomik durum kötüleştikçe aylık gelirlerini artırmak için yeni yollar aramaya başladılar. Mevcut işlerinde aldığı maaşla geçimini sağlayamayan vatandaşlar daha iyi maaşlı işler aramaya devam ederken, henüz çalışmayanlar ise hangi işten olursa olsun kendilerine yüksek maaş garantisi sunan firmaları aramaya başladı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
24 Mart 2023 - 15:30
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Banka personeli olmak isteyenlere müjde! KPSS, deneyim şartı yok: Yüksek maaşla o bankada çalışmak için işte şartlar
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KPSS zorunluluğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan özlük ilanlarında yer aldığı için birçok vatandaş istese de kamu ilanları için başvuru hazırlayamamaktadır. Bu aşamada arama motorları KPSS şartlarını sağlamayan ilanları sık sık sorgulayınca bankacılık sektöründen personel alımı ile ilgili yeni bir duyuru yapıldı.

Sektörün önde gelen özel bankaları arasında yer alan ve avantajlı kart/kredi kampanyaları ile müşteri sayısını her geçen gün artırmaya devam eden Kuveyt Türk Katılım Bankası, yeni personel alım ilanı için adaylarını yayınladığını duyurdu. Bankacılıkta çalışmak isteyenler Katılımcı banka, alım sürecinde herhangi bir zorunlu koşul olmayacağını açıklayarak iş arama detaylarını paylaştı.



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KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI PERSONEL ALIMI İLANI MART 2023

Kuveyt Türk Bankası, yeni personel alımını açıkladıktan sonra çeşitli pozisyonlar için yeni personel ihtiyacı olduğunu açıkladı. Banka, bu konuda Kuveyt Türk Katılım Bankası Çayırova / KOCAELİ şubesinin yeni personel alımı ve bilgi paylaşımında bulunduğunu duyurdu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, eğitim teknolojileri mimarı ile öğrenme ve gelişim mimarı için yeni eleman ihtiyacı olduğunu ve başvuru sürecinin devam ettiğini duyurdu.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI PERSONEL KOŞULLARI NELER?

Kuveyt Türk bankası, pozisyonlar için eğitim şartını şu şekilde açıkladı:

• Öğrenme ve Gelişim Mimarı: Endüstri mühendisliği, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve öğretim, İİBF bölümü, yönetim bilişim sistemleri.

• Eğitim Teknolojileri Mimarı: BÖTE, görsel iletişim tasarımı, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği.

KUVEYT TÜRKİYE KATILIM BANKASI PERSONEL ALIM BAŞVURU DETAYLARI

Bankada çalışmak isteyen adayların başvuruları bankanın resmi internet sitesi üzerinden Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından yayınlanan özlük ilanları üzerinden alınmaktadır. Yüz yüze şahsen veya e-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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