Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor! Rakamları duyan bankaya koşuyor! Bakmadan gitmeyin...

Bankaların emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ederken, memur maaş promosyonu da gündemden düşmüyor. En yüksek emekli promosyonu 10 bin liraya kadar çıkarken, en yüksek memur maaşı da 41 bin 500 liraya ulaştı. Bankadan bankaya değişiklik gösteren ödemelerin yüksek maaşlı kurumlarda 100 bin TL2ye kadar çıkması bekleniyor. Memur promosyonlarında verilecek olan miktarlar resmen deprem etkisi yarattı. Bankalar tarafından açıklanan miktarları duyan memurların gözleri yuvalarından fırlıyor. İşte o rakamlar…
Emeklilere 10 Bin TL, Memurlara 41 Bin 500 TL’ye Kadar Banka Promosyonu!
Bir televizyon kanalında yayınlanan habere göre, en yüksek emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL’ye çıkarken, bazı bankalar emekli yakınını yanında getirene 10 bin TL’ye kadar promosyon ödeyecek. Emekli vatandaşların yanı sıra memurlar için de promosyon ödemelerinin miktarlarındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Memur maaşlarına yönelik bankaların vereceği promosyon ödemesi tutarları 41 bin 500 TL’ye kadar yükseldi. Memur promosyonunda yaşanan son dakika
gelişmelerinin ardından en yüksek emekli promosyon ödemelerinin 10 bin TL’ye kadar çıkmasıyla birlikte şimdi de memur promosyonu ödemeleri merakla bekleniyor. 5 yıllığına 4 bin TL promosyon ödemeleri, bazı kurumlar 41 bin 500 TL’ye kadar çıktı.
Rekor Ödeme Bu Kurumda!
Açıklanan rakamlarda Anadolu Üniversitesi, 5 bin 500 personeline yönelik 3 yıllık imzaladığı anlaşma kapsamında personellerine 41 bin 500 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasına karar verdi.
Memur Maaşlarına Hangi Kurum Ne Kadar Promosyon Verecek?
Anadolu Üniversitesi personellerine 41 bin 500 TL memur promosyonu verirken, diğer pek çok kurum ve kuruluşta da benzer rakamlara imza atıldı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personele 36 bin Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personeline 3 yıllık taahhüt karşılığında 25 bin Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personeline 31 bin 100 Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına 4 yıllığına kişi başı 35 bin, Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Saruhanlı Belediyesi personeline 19 bin 50 Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Bingöl Özel İdaresi personeline 23 bin 875 Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 25 bin 250 Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde görev yapan personele 37 bin 250 Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 21 bin 950 Türk Lirası ödeme yapacağını duyurdu. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü personeline 19 bin 205 Türk Lirası promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.