Banka promosyonları hakkında dikkat çeken uyarı: Para iadesi talep edilebilir!







PROMOSYON İADESİ İSTENEBİLİR







Vatandaşların maaş veya emeklilik hesabını başka bir bankaya devrettikten sonra terfi hakkıyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta olduğunu söyleyen Avukat Özge Çelik, emekli vatandaşlara çok önemli bir uyarıda bulundu. Bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili son teklifleri güncellediklerini ve bunu da bankaya daha fazla müşteri çekebilmek için yaptıklarını belirten Çelik, vatandaşların kendileri için en cazip teklifi sunan kurum için tercih etme sırasında en çok dikkat etmesi gereken konunun aslında promosyon sözleşmesi olduğunu söyledi.Hesap havalesi yapılırken, hesabın aktarıldığı banka ile promosyon koşullarına ilişkin sözleşmenin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Özge Çelik, “Çünkü banka hesabı taşıyan bir müşterinin vefatı durumunda şeyet sözleşme şartları yeteri kadar okunmadan imzalanmışsa sözleşmede 'bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine' şeklinde bir hükmün bulunabileceğini söyledi. Vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Avukat Özge Çelik, imzalamış oldukları sözleşmelerde böyle bir hüküm yoksa ilgili sözleşmede bankanın müşterisinin ölümü halinde, varislerinden veya maaşını sağlayan kuruluştan 'Promosyonun iadesi'ni talep etmeyeceğini aktardı.