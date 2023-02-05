Banka promosyonunda cezbeden rakam: Bu banka 25.000 TL'yi anında ödüyor!













Promosyon tekliflerinde düşük rakamlar yer alırken bu promosyon çalışanların dikkatini çekti. Peki 25 bin TL'lik promosyon ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.Bir çok yerden çalışanlara gelen promosyonlar arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığından gelen 25 bin TL'lik promosyon teklifi geldi.Hava Kuvvetleri Komutanlığı Vakıflar Komutanlığı bu promosyon için anlaşmayı imzalamış bulunmaktadır. Savdes Sen tarafından açıklama yapıldı. Açıklamadaki ifadeler şu şekilde: ''Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Vakıflar Bankası 01.02.2023 tarihindeki promosyon toplantısında; personele üç yıl süre için Şubat 2023 ayında 25.500 promosyon ödemesi yapılacaktır. Mevcut sözleşmenin revize edilmesi, hak kaybı önlenmesi, üyelerin menfaatinin korunması nedeniyle revize sürecinin önemli bir süreç olduğunu belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Hava Kuvvetleri Personeline hayırlı olması ve iyi günlerde harcamalarını diliyoruz. Bu promosyonun vesilesi ile tüm birimlerde yaşanan sorunlara da katkı sunacağımızı ve girişimlerimizin bu zamandan sonra da devam edeceğini bildirmekteyiz.''