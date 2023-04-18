Banka toplu para arayanlara kasanın kilidini açtı! Düşük faizle 40.000 TL kredi dağıtacak

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bankaların başlattığı kredi kampanyaları yer alıyor. Peki 40 bin TL ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 40 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ederken müjdeli haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kapsamında 40 bin TL ödeme yapacak ve 36 ay vadeli olarak planlanacak. Sık sık ihtiyaç kredisi kampanyası düzenleyen Ziraat Bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek haberi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
40 bin TL ihtiyaç kredisi için başvuran müşterilere uygun faiz oranları uygulanacak. Ziraat Bankası 40 bin TL ihtiyaç kredisi başvuruları mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olma seçeneğini seçen müşteriler banka müşterisi olduktan sonra 40 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecekler. İlk kez banka müşterisi olan müşteriler uygun faiz oranlarından faydalanabilecek. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre ihtiyaç kredisinden emekli ve kamu personelleri faydalanabilecek. Konu ile ilgili diğer tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinde müşterilerle paylaşılıyor.