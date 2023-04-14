Banka ve diğer borçlardan kara kara düşünene müjde! 90 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi verilecek! Tüm borçlarınızı tek yerde toplayın! Hemen başvur paran yatsın

Bankalar, 90.000 TL'ye varan borç kapatma kredilerini duyurdu
Ziraat Bankası ve Akbank borç kapatma kredileri ile ilgili bir duyuru yaptı. Bu krediler, çeşitli bankalardan dağınık kredi ve kredi kartı borcu olanlar için uygun. Kredi sadece tüketici kredisi ve mevcut kredi kartı borçlarının kapatılması için kullanılabiliyor. Konut ve taşıt kredileri borç kapatma kredisi için ise uygun değil. Ziraat Bankası, kredi ve kredi kartı borçlarının kapatılması için 90.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunuyor. Başvuru sahiplerinin Ziraat Bankası emeklisi olmak veya en az 6 aylık sigorta geçmişine sahip olmak gibi belirli koşulları karşılaması gerekiyor. Kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılabiliyor. Akbank ayrıca bankadan bireysel kredi ve kredi kartı borçları için 90.000 TL borç kapatma kredisi sunuyor. Vadesi 24 aya kadar olan krediye başvurmak için banka şubelerine kimlik ve gelir belgesiyle gidilmesi gerekiyor.
Borçlarınızı, 3 ay erteleme ve 24 ay vade ile konsolide edin
Borç kapatma kredileri, farklı bankalardaki tüm borçların tek bir yerde toplanmasını ve ödeme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca daha rahat bir kredi ödeme tablosu oluşturmak için 3 ay erteleme ve 24 ay vade imkanı da sunuyor. Çeşitli bankalara ait dağınık kredi ve kredi kartı borçlarınız varsa, bu ideal bir çözüm olabilir.