Banka ve kredi kartı olanlar! Şartsız 10.000 TL anında hesapta! Tek bir tık yeterli

Türkiye’deki milyonlarca banka kartı ve kredi kartı kullananlar için yeni kampanyalar duyurulmaya başladı. Müşteri potansiyelini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla bankalar müşterileri için farklı ayrıcalıklar sunuyor. Banka tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, müşterilere 10 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans verileceği açıklandı. Milyonlarca müşterisi bulunan İş Bankası tarafından yapılan duyuruya göre, İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olanlara 10 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ayrıcalığı sunulacağı belirtildi. Kampanyanın detayları için haberimizi okumaya devam edin…
İş Bankalılara 10 bin TL nakit avans!
Son aylarda vatandaşların nakit paraya olan ihtiyaçlarının artması üzerine bankalardan peş peşe kampanya duyuruları geliyor. Kredi kullanmak istemeyen, kredi çekmek için bankaya gitmek istemeyenler ceplerindeki bankamatik ya da kredi kartları nakit avans kullanmaya başladı. Kampanyanın detayları da açıklandı. İşCep mobil uygulaması üzerinden “ Müşteri Olmak İstiyorum “ özelliği ile İş Bankası müşterisi olanların kredi kartlarına 10 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans tanımlanacak. Bu kampanya 31 Aralık 2022 tarihine kadar İşCep üzerinden yeni müşteri olanlar ve kredi kartı başvuru onaylananlar için geçerli olacak. Müşterilerin bu kampanyadan yalnızca bir kez yararlanma şansı bulunuyor. Taksitli Nakit Avans fırsatı 5 ay vade ile sınırlı tutulmaktadır. 5 aydan farklı vadeler için 10 bin TL üzeri tutarlarda geçerli olan faiz oranları uygulanmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak taksitli nakit avans tutarı en az 300 TL, en fazla 10 bin TL olmaktadır. İşCep üzerinden hemen başvurusunu tamamlayıp banka müşterisi olanlar kredi kartları üzerinden 300 TL ila 10 bin TL arasında nakit avanslarını hemen çekip kullanmaya başlayabilecekler.