Bankacı olmak isteyene dev fırsat: TEB banka personelleri alacak! En az 19.000 TL maaşla!

Türk Bankası reklam vermeye devam ediyor. Lise, önlisans ve lisans adayları için çok sayıda personel alımı açıklandı. Kamusonelialim.com ekibi olarak sahip olunması gereken unvanları ve edinme koşullarını sizlere sunduk. Alınacak unvanlar ve şehirler
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi İstanbul – Engelli ve çalışan personel istihdam edilecektir. BNP Paribas Leasing, Operasyon Müdürü, İstanbul, Java Developer İzmir
KOBİ Hesap Yöneticisi Ankara,
İstanbul'da Maaş ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkan Yardımcısı Havuz/Yönetici Şoför İstanbul, Yıldız Şube Müşteri İlişkileri Eskişehir,
İş Analisti (Temel Bankacılık) İstanbul,
Samsun Şubesiz Satış Ticari Mobil Satış Temsilcisi Samsun,
Bolu devlet şubesiz satış mobil temsilcisi Bolu
Engelli - genel başvurusu İstanbul,
Emlak Kiralama ve Sözleşmeler Müdür Yardımcısı İstanbul,
Saha İK İş Ortağı Yöneticisi (Çukurova Bölgesi) Adana,
Fethye Likya Muğla Şubesi Bireysel Müşteri Yöneticisi,
Alanya Şubesi İş İlişkileri Antalya,
Trabzon İl Şubesiz Mobil Distribütör Trabzon, Ticari Müşteri Hizmetleri Asistanı Bursa,
Hazine ve Yatırım Bankacılığı İş Analisti İstanbul,
KOBİ Hesap Yöneticisi İstanbul.