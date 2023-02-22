Finans
22 Şubat 2023 - 14:00

Bankacı olmak isteyene dev fırsat: TEB banka personelleri alacak! En az 19.000 TL maaşla!

Türkiye Ekonomi Bankası, banka personeli için içeriden alım açacağını duyurdu. Lise ve üzeri mezun adayların açıklanmasının ardından kadroya yerleştirme ve koşulları açıklanacak!

Finans
22 Şubat 2023 - 14:00
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Bankacı olmak isteyene dev fırsat: TEB banka personelleri alacak! En az 19.000 TL maaşla!
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Türk Bankası reklam vermeye devam ediyor. Lise, önlisans ve lisans adayları için çok sayıda personel alımı açıklandı. Kamusonelialim.com ekibi olarak sahip olunması gereken unvanları ve edinme koşullarını sizlere sunduk.

Alınacak unvanlar ve şehirler



Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi İstanbul – Engelli ve çalışan personel istihdam edilecektir.

 BNP Paribas Leasing, Operasyon Müdürü, İstanbul,

 Java Developer İzmir

KOBİ Hesap Yöneticisi Ankara,

İstanbul'da Maaş ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkan Yardımcısı 

  Havuz/Yönetici Şoför İstanbul,

Yıldız Şube Müşteri İlişkileri Eskişehir,

 İş Analisti (Temel Bankacılık) İstanbul,

 Samsun Şubesiz Satış Ticari Mobil Satış Temsilcisi Samsun,

 Bolu devlet şubesiz satış mobil temsilcisi Bolu

 Engelli - genel başvurusu İstanbul,

 Emlak Kiralama ve Sözleşmeler Müdür Yardımcısı İstanbul,

 Saha İK İş Ortağı Yöneticisi (Çukurova Bölgesi) Adana,

 Fethye Likya Muğla Şubesi Bireysel Müşteri Yöneticisi,

 Alanya Şubesi İş İlişkileri Antalya,

Trabzon İl Şubesiz Mobil Distribütör Trabzon,

Ticari Müşteri Hizmetleri Asistanı Bursa,

 Hazine ve Yatırım Bankacılığı İş Analisti İstanbul,

 KOBİ Hesap Yöneticisi İstanbul.

Banka başvuru şartları nelerdir?

Alımlar Türk vatandaşları tarafından yapılmaktadır. Adayların bu alanda en az iki yıllık deneyime sahip olması gerekmektedir. Başvurduğunuz eyalette ikamet etmeli ve çalışıyorsanız ikamet edebilmelisiniz.

Personel alımı için nasıl başvurulacak?

Her bankanın başvuru sistemi, başvurmak isteyen ve şartları sağlayan adaylara açıktır. Adaylar buradan başvuru yapabilirler. Başvuru tarihleri ​​ilgili kurumlar tarafından ilan edilmemiştir. Adaylar aşağıdaki başvuru linkini kullanarak elektronik ortamda başvurularını yaparlar. Başka başvuru yapılmayacaktır. Bu dikkate alınmaz. uygulama bağlantısı Google'da arama yapmak yerine Kamupersonelialilim.com yazarak tüm detaylara ulaşabilirsiniz.MemurTwitter: Memur 2.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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