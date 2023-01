Bankacı olmak isteyenler dikkat! Garanti BBVA en az 12.000 TL maaşla personel alımı başlattı! KPSS şartı da yok

Türkiye Cumhuriyeti Garanti BBVA eğitim öğretimini en az lise olarak bitirmiş mezun 12.000-20.000 adet vatandaşı maaşlı çalışan olarak bankada çalışmak üzere memur olarak alımlara başladı! Ve işte o başvuru şartları..









MÜŞTERİ DANIŞMANI-İSTANBUL

MÜŞTERİ DANIŞMANI-SAMSUN

MÜŞTERİ DANIŞMANI-NEVŞEHİR



MÜŞTERİ DANIŞMANI-MERSİN

MOBİL GRUP ASİSTANI – ADANA

MOBİL GRUP ASİSTANI – İSTANBUL

MÜŞTERİ DANIŞMANI-BURSA

MÜŞTERİ DANIŞMANI-KOCAELİ

ANKARA MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ-MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Garanti BBVA bünyesinde yayınlanmış olan son an iş başvurusu açıklamasında 9 şehirde hizmet veren Garanti BBVA banka şube ve merkezlerinde hizmet etmek üzere banka çalışanı ve ya memuru işçi kabulu olması düşünüldü ve yer verildi. Konuşma olarak Müşteri Danışmanı, teknolojik olarak Mobil Grup Asistanı ve Müşteri İletişim Merkezi Müşteri Temsilcisi alanlarında çalıştırmak üzere oluşturulan işçi ve personel alımında başvuru şartları ve detayları finans365.com’da.Türkiye Cumhuriyeti Garanti BBVA bünyesinde yayınlanmış olan son an iş başvurusu açıklamasında 9 şehirde hizmet veren Garanti BBVA banka şube ve merkezlerinde hizmet etmek üzere banka çalışanı ve ya memuru işçi kabulu olması düşünüldü ve yer verildi. Konuşma olarak Müşteri Danışmanı, teknolojik olarak Mobil Grup Asistanı ve Müşteri İletişim Merkezi Müşteri Temsilcisi alanlarında çalıştırmak üzere oluşturulanişçi ve personel alımında başvuru şartları ve detayları finans365.com’da. Türkiye Cumhuriyeti Garanti BBVA işçi kabulu duyurusunda memur ve işçi alımı için oluşturulan kadrolar , her şehir için farklılık göstermekte . Her şehir için amacına uygun ve aranan şartlar kabulü ile başvurma detayları şu şekilde:Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun, İstanbul’da yaşayan, Erkek memur adayları için zorunlu askerlik görevini koşullara uygun olarak bitirmiş ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş Mümkün ise Segem Sertifikası’na sahip.– Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun olan – Samsun’da İkamet eden, – Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden, – Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren, – Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek, – Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan, – Müşteriye ve danışan memnuniyetine önem veren– Gerekli Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun, – Nevşehir’de ikamet eden, – Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden, – Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren,– Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek,– Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan,– Müşteriye ve danışan memnuniyetine önem veren,– Gerekli Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun, – Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden, – Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren,– Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek,– Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan,– Gerekli Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun, – Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden, – Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren,– Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek,– Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan,– Müşteriye ve danışan memnuniyetine önem veren,– Gerekli Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun,–Adana'da ikamet eden – Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden, – Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren,– Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek,– Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan,– B sınıfı ehliyeti ya da src sürüş belgesi olan– Müşteriye ve danışan memnuniyetine önem veren,– Gerekli Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun, – İstanbul'da yaşayan – Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden, – Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren,– Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek,– Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan,– Müşteriye ve danışan memnuniyetine önem veren,ya da mezunuysanız, – B veya C sınıfı sürücü ehliyetine sahipseniz ve tecrübeniz varsa,– Gerekli Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun, – Bursa'da ikamet eden – Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden,– Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren,– Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek,– Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan,– Müşteriye ve danışan memnuniyetine önem veren,ya da mezunuysanız,– Gerekli Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun, – Kocaeli'nde ikamet eden– Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden,– Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren,– Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek– Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan, – Müşteriye ve danışan memnuniyetine önem veren– Gerekli Lise ve Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun, – Ankara'da 'da ikamet eden – Ekip ruhunu benimseyen ve iş ahlakına uygun çalışmayı kabul eden,– Sorumluluk sahibi ve başladığı işi özenle bitiren,– Özverili , kendini geliştirmeye açık, öz becerisi yüksek,– Konuşma becerileri ve ikna yeteneği yeterli düzeyde olan, – Müşteriye ve danışan memnuniyetine önem veren,Garanti BBVA personel alımına müraacat etmek isteyen koşullara uyan adaylar aşağıda ki linke tıklayarak başvuru yapabilirler başvuru için tıklayınız