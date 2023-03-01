Bankacı olmak isteyenlere büyük fırsat! Başvuru şartlarını taşıyanlar hemen yapsın: 18 yaşından büyük...







AKBANK PERSONEL ALIMLARI







Bankalarda çalışmak isteyen vatandaşlar iş ilanları ile ilgili araştırmalarına merakla devam ediyor. Alım yapacak bankalardan biri de Akbank oldu. Peki Akbank personel alım şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Akbank ilk olarak Adana'da özel olarak kurulan ve daha sonra ülkenin her yerine şube açılarak hizmet vermeye devam eden bir banka olarak bilinmektedir. Akbank belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Akbank'ta çalışmak için istenen şartlar şu şekilde belirlendi;Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmiş olmak, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, en az ön lisans mezunu olmak, adli sicil kaydının temiz olması ve pozisyon için gerekli nitelikleri taşımak gerekiyor. Akbank personel alımları için başvurular internet üzerinden yapılıyor ve 3 Mart tarihinde başlayacağı da öğrenildi.