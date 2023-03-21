Bankada çalışmak isteyenler bu haber size! KPSS, deneyim şartı yok: Kuveyt Türk yüksek maaşla personeller alacak!

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber
Kuveyt Türk Bankası’ndan geldi. İş ilanıyla ilgili detaylar haberimizde…
KUVEYT TÜRK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! DENEYİMSİZ, YENİ MEZUN PERSONEL ALIMI!
Kuveyt Türk Katılım Bankası, tecrübesiz ve yeni mezun olmuş personel alımı yapmaktadır. İlan edilen iş ilanı kapsamında personel alımı başvuru süreci başlatılmıştır. Adaylık şartları ve başvuru detayları paylaşıldı. Son başvuru tarihi ne zaman? Kuveyt Türk Katılım Bankası'ndan yeni iş ilanları yayınlandı. Deneyimsiz, yeni mezun personel işe alınacağı duyuruldu. Adayların KPSS puanına sahip olmaları gerekmemektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası personel alımı başvuru şartları nelerdir, işte o haberin tüm detayları…
KUVEYT TÜRK PERSONEL ALIMI
Kuveyt Türk Katılım Bankası, Eğitim Teknolojileri Mimar alım kapsamında Kuveyt Türk Katılım Bankası Çayırova/ Kocaeli şubesine personel alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca Eğitim ve Geliştirme personeli alımı Kuveyt Türk Katılım Bankası Çayırova/ Kocaeli şubesine personel alımı olacağını bildirdi.
EĞİTİM VE GELİŞTİRME PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Kuveyt Türk Akademi, katılım finans
sektörünün geleceğini inşa etmek için bir öğrenme ve gelişim mimarı işe aldığını duyurdu. Endüstri Mühendisliği, İİBF Bölümü, Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Öğretim, Yönetim Bilişim Sistemleri ve BÖTE bölümlerinden yeni mezun olanlar başvuru yapabilir.
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EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MİMARI ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuveyt Türk Akademi, katılım finans sektörünün geleceğini şekillendirmek için Eğitim Teknolojisi Mimarları için bir çağrı başlattı. İşe Alım; Endüstri Mühendisliği, BÖTE, Görsel İletişim Tasarımı veya Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden yeni mezun olanlar başvuru yapabilir.
DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
https://www.katilbize.com/3ZMUDFH5SC9NW5ZZHSYDXFX5VA.JOB
BAŞVURU DETAYLARI
Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından yayınlanan ilana göre Eğitim Teknolojileri Mimarı ile Eğitim ve Geliştirme elemanı alımı yapılacaktır. 17 Mart 2023 tarihinde kamuoyuna yapılan duyuru kapsamında aday adayları da açıklandı. Deneyimsiz ve yeni mezunlar için umut bölümü paylaşılmıştır.