KAMU PERSONELİ
27 Şubat 2023 - 13:36

Bankada çalışmak isteyenlere müjde! Sadece 4 gününüz kaldı: Personel alımı başlatıldı!

75 şehirde beş farklı branşta Vakıfbank bünyesine alımlar gerçekleştirilecek. İşlerin kovalandığı dönemde bu ilan pek vatandaşa ilaç gibi geldi. Yüksek maaşla yapılacak alımlara ilişkin ayrıntıları haberimizde görüntüleyebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

KAMU PERSONELİ
27 Şubat 2023 - 13:36
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Bankada çalışmak isteyenlere müjde! Sadece 4 gününüz kaldı: Personel alımı başlatıldı!
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Bankada çalışmak isteyenlere müjde! Sadece 4 gününüz kaldı: Personel alımı başlatıldı! Vakıfbank 75 ayrı şehirde personel alımı yapacak. Gerçekleştirilecek alımlara ilişkin detaylar paylaşıldı. 75 şehirde beş farklı branşta Vakıfbank bünyesine alımlar gerçekleştirilecek. İşlerin kovalandığı dönemde bu ilan pek vatandaşa ilaç gibi geldi. Yüksek maaşla yapılacak alımlara ilişkin ayrıntıları haberimizde görüntüleyebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

alım ilan

VAKIFBANK PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI

Vakıfbank Bankası toplam 75 ilde farklı kadrolardan personel alım ilanını duyurdu. Müfettiş yardımcısı, memur, uzman yardımcısı ve Kontrolör Yardımcısı başvurular gerçekleştirilecek. Üniversitesi mezuniyet şartı aranan başvuru ayrıntıları ise şöyle. İşte tüm ayrıntılar...



işe alım

Müfettiş yardımcılığı için öncelikle adayların üniversitelerin bankacılık bölümlerinden herhangi birinden mezun olmaları istenmektedir. 

Diğer şartlar ise resmi internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. Memur alımına ilişkin detaylar açıklanmıştır. 3 mart tarihine kadar geçerli olacak başvurulara bankacının resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. 

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İpek Kaba
İpek Kaba
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