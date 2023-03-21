Bankada hesabı olan herkes TCKN son hanesine baksın! Kişi başı 5000 TL para yatırılacak: Yapılacak olan basit!

Hükümet, yeni bir ödeme programı başlattı ve uygun kişilerin hesaplarına kimlik numaralarına göre 5.000 TL yatırılması bekleniyor. Genel olarak, bu kampanyalar finansal desteğe ihtiyaç duyanlar için uygun bir seçenek.
QNB Finansbank Kampanyası
QNB Finansbank, müşterileri için 36 ay vadeli kredi
destek programı sunuyor. Bu kampanyaya başvurmak için müşteriler TC kimlik numaralarını 5030'a mesaj olarak gönderebilir. Onay süreci en kısa sürede tamamlanacak ve kredi, şubeye gitmeye gerek kalmadan doğrudan müşterinin hesabına aktarılabilecek. Banka, düşük faiz oranlarıyla sunduğu kredi kampanyası için 36 ay vade seçeneği de sunuyor.
Yapı Kredi Bankası Kredi Kampanyası
Yapı Kredi, müşterilerinin şubeye gitmelerine gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden 36 ay vadeli 5.000 TL ödeme alabilecekleri bireysel kredi kampanyası başlattı. Farklı ihtiyaçlar için kullanılabilen kredi tutarına banka şubelerinden ya da online olarak başvuru yapılabiliyor.
ING Bank İhtiyaç Kredisi Kampanyası
ING Bank ihtiyaç sahiplerine kredi sunuyor ve bireysel kredi kampanyası başlattı. Başvuru süreci bankanın internet sitesi üzerinden kolayca tamamlanabiliyor ve anında onay alınabiliyor. Banka, başvuru formunda verilen bilgiler doğrultusunda belgeye ihtiyaç duymadan kredi desteği sağlıyor. Kredinin 36 ay vade seçeneği bulunuyor ve müşteriler ilk ödemeyi 3 ay erteleyebiliyor.