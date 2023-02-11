Bankada hesabı olanlara duyuruldu: 3 gün içerisinde bu işlemin yapılması şart!

Bu sabah saatlerinde başlayan kampanyada Denizbank ihtiyacı olan vatandaşlara 11 bin TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu.
DENİZBANK'TAN 11 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ
36 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar, bankanın belirtiği politikalara uygun olmaları durumunda aynı gün içerisinde hesap numaralarından veya iban numaralarından ödemelerini alabilirler.
Başvurular bankada veya bankaya gidecek vakti olmayan vatandaşlar için cep telefonları üzerinden SMS yardımıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz gerekmektedir. Mesaj sonrası kredi başvurunuzun onaylanması halinde ihtiyaç krediniz hızlıca hesabınıza yatar. Geçerli kampanyanın 11 bin TL olmasına karşın daha yüksek kerdiler için Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden kredi notlarına göre saha yüksek limitlerde ihtiyaç kredileri alabilmektedir.