Bankada parası olanlar dikkat! 30 Eylül'e kadar bunu yapmayanın hesabı sıfırlanacak!







BANKALAR BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ











SORGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR?

30 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

Banka hesaplarında 10 yıl boyunca işlem görmeyen mevduatlarla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Zaman aşımına uğrayan mevduatlar, bankada birikim sahibinin tasarruf hakkını kaybetmesine ve mirasçılar tarafından kullanılamamasına sebep olur. Bankacılık Kanunu'nun 62'inci maddesi, mevduatların en son talep, işlem ya da talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca işlem görmediği takdirde zaman aşımına uğradığını belirtmektedir.Bankalarda zaman aşımına uğrayan mevduatlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesiyle düzenlenmektedir. Kanuna göre, mevduat hesapları, müşterinin son talebi, işlemi ya da yazılı talimatından itibaren 10 yıl boyunca hareket görmezse zaman aşımına uğrar. Ancak bankalar, zaman aşımına uğramadan önce müşterilere hatırlatma yapmakla yükümlüdür.Zaman aşımına uğrayan mevduatlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarılmaktadır. Listede yer alan mevduat sahipleri veya mirasçıları, belirlenen kanallar aracılığıyla bankaya başvurarak tutarlarını geri alabilirler. Ancak, başvuru yapılmaması durumunda tutarlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bulunan hesaplarına devredilir ve geri alınamaz. Bankalar, zaman aşımına uğrayacak hesapları her yılın şubat ayından itibaren belirli bir süreyle listelemektedir.10 yıl boyunca talep edilmeyen veya işlem görmeyen mevduat hesapları zaman aşımına uğrayabilir. Bu durumda, hesaptaki varlıklarınızı geri alma hakkınız kaybolur. Bu nedenle, bankalardaki varlıklarınızın zaman aşımına uğramaması için dikkatli olmanız önemlidir. Bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun uyarılarını ve bilgilendirmelerini takip etmeniz, hesaplarınızı sorgulamanız ve tasarruf hakkınızı korumanız açısından hayati önem taşır. Bu nedenle, varlıklarınızın güvende olduğundan emin olmak için düzenli olarak hesaplarınızı kontrol etmeniz önerilir.Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın zaman aşımıyla ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, normalde 10 yıl boyunca işlem görmeyen ya da talep edilmeyen mevduatların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiğini ancak deprem nedeniyle 2022 yılında zaman aşımına uğrayan mevduatlar için devir sürecinin BDDK tarafından 30 Eylül 2023 olarak açıklandığını belirtti.