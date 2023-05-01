Bankada parası olanlar dikkat! 30 Eylül'e kadar bunu yapmayanın hesabı sıfırlanacak!

Banka hesaplarında 10 yıl boyunca işlem görmeyen mevduatlarla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Zaman aşımına uğrayan mevduatlar, bankada birikim sahibinin tasarruf hakkını kaybetmesine ve mirasçılar tarafından kullanılamamasına sebep olur. Bankacılık Kanunu'nun 62'inci maddesi, mevduatların en son talep, işlem ya da talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca işlem görmediği takdirde zaman aşımına uğradığını belirtmektedir.
BANKALAR BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ
Zaman aşımına uğrayan mevduatlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarılmaktadır. Listede yer alan mevduat sahipleri veya mirasçıları, belirlenen kanallar aracılığıyla bankaya başvurarak tutarlarını geri alabilirler. Ancak, başvuru yapılmaması durumunda tutarlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bulunan hesaplarına devredilir ve geri alınamaz. Bankalar, zaman aşımına uğrayacak hesapları her yılın şubat ayından itibaren belirli bir süreyle listelemektedir.
SORGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR?
10 yıl boyunca talep edilmeyen veya işlem görmeyen mevduat hesapları zaman aşımına uğrayabilir. Bu durumda, hesaptaki varlıklarınızı geri alma hakkınız kaybolur. Bu nedenle, bankalardaki varlıklarınızın zaman aşımına uğramaması için dikkatli olmanız önemlidir. Bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun uyarılarını ve bilgilendirmelerini takip etmeniz, hesaplarınızı sorgulamanız ve tasarruf hakkınızı korumanız açısından hayati önem taşır. Bu nedenle, varlıklarınızın güvende olduğundan emin olmak için düzenli olarak hesaplarınızı kontrol etmeniz önerilir.