Bankada toplu parası olanlara duyuruldu: 31 Mart'a kadar yapılması gerekiyor!







Kampanya Detayları







Akbank, kısa bir süre önce önemli varlıkları olan kişileri müşteri portföyüne dahil edebilmek için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında banka, 31 Mart 2023 tarihine kadar Akbank hesabına en az 600.000 TL varlık aktaranlara chip-para hediye ediyor.Kampanyaya katılmak için mobil uygulamayı ilk kez kullanan Akbank müşterisi olmak ve "1009ZUBIZU12" davet kodunun da girilmesi gerekir. Kampanya, 6-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli.Chip-paraya hak kazanabilmek için; kampanya süresince Akbank hesaplarında minimum 600.000 TL varlık bakiyesi bulundurulması önemli. Bu bakiyeye vadesiz mevduat, vadeli mevduat, yatırım fonları, eurobond, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi ve bireysel emeklilik fon büyüklüğü bakiyeleri de dahil edilebilir.Kişi, Mart ve Mayıs ayları arasında her ay minimum bakiye şartını yerine getirirse, kampanya süresince toplam 12.000 TL olmak üzere her ay 4.000 TL chip-para kazanacak.Chip-para kazanmak için; mobil veya şubeden Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi doldurulmalı.Chip-para, kişinin aktif Akbank Kart, Axess veya Wings kartına yüklenecek. Ticari kartlara yüklenmeyecek.Asgari bakiye şartına uymayanlar, kampanyanın geri kalanında chip-para kazanma hakkından mahrum kalacaklar.Nisan ayında kurye ile müşteri sözleşmesini tamamlayanlar için kampanyanın ilk bakiye kontrolü Nisan ayında yapılacak. Ve sadece Nisan ve Mayıs aylarında chip-para almaya hak kazanacak.