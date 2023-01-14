Bankada yatırımı olanlar dikkat! Yeni faiz oranları belli oldu: Kazanç ikiye katlanacak!







YÜZDE 30’U GEÇEBİLİR

DÖNEME VE MİKTARA GÖRE DEĞİŞİR











VERGİ İNDİRİMLER DEVAM ETTİRİLİYOR

Merkez bankasının taban faiz oranını (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) yüzde 9 yani tek haneye indirmesinin ardından Türk lirası banka mevduat faizleri de düşmeye başladı. Ancak merkez bankası, bankalar için Türk Lirası kurunu yükseltmek için çeşitli düzenlemeler yaptı. Bilançolarının yüzde 60-70'ini Türk Lirası olarak belirleme hedefine ulaşan bankaların ödüllendirilmesi uygulaması bunlardan biri oldu. Bu uygulamalardan kar elde etmeyi umut eden birçok banka mevduat faizlerini de artırdı.Son aylarda yüzde 11'e kadar gerileyen özel banka mevduat faizleri şimdi yüzde 29'a çıktı. Böylece daha önce 32 günde 100 bin lira yatırım yapıp yüzde 11 faizle 916 lira kazanan vatandaş, şimdi bu geliri yüzde 29 faizle 2 bin 415 liraya çıkarabilecekler. Yani 1.499 lira sizin kazancınız olacak. Önümüzdeki haftalarda bankaların TL mevduat faizlerinin yüzde 30'ları aşması ve faiz rekabetinin yoğunlaşması bekleniyor.Ortalama yüzde 15-16'nın üzerinde faiz oranları sunan bankalar hoş geldin promosyonları ile faiz oranlarını yüksek tutarak yeni müşteriler çekmeye çalışırlar. Örneğin kişiye özel bu fırsatlarda bankanın 25.000 lira için normal faiz oranı yüzde 15 iken yeni açılan hesaplar için faiz oranı yüzde 21,5'tir. Bazı bankaların mevduatlarındaki tutarına ve vade tarihine göre faiz oranları büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin, 10.000 lira ve 28 gün vade için yüzde 4,5 faiz uygulayan bir banka, 100.000 lira ve 32 gün vade için faiz oranını yüzde 17'ye çıkarır. Banka faiz oranları internet bankacılığında, mobil uygulamada ve şube işlemleri için de değişmektedir. Bu, şubelerde açılan hesaplar ile İnternet veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla açılan vadeli mevduat hesaplarına farklı faiz oranları uygulanabileceği anlamına gelir. Mobil ve internet genellikle bu anlamda faydalıdır, ancak karşılaştırın ve en fazla ilgiyi nasıl elde edebileceğinizi kendinize sorun. Bankanın sunduğu faiz oranı düşük ise banka şubesine giderek faiz oranı konusunda pazarlık yapabilirsiniz.TL'den gelir elde etmek isteyenler için önemli bir fırsat sağlanarak faiz gelirlerinden alınan stopaj indirimi yapılmıştır. Uygulamaya göre 30 Haziran'a kadar devam edecek. 1 günden 6 aya kadar olan dönemler için yüzde 15 stopaj yüzde 5'tir. 6 aydan 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'den yüzde 3'e düşürülmüştür. Bir yıl ve üzeri dönemler için yüzde 10 oranında alınan stopaj vergisi sıfır (0) olarak belirlenmiştir.