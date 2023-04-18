Bankadan milyonlara sabah sürprizi! Başvuranlara 17.500 TL ödeme yapılacağı duyuruldu

Yapı kredi Bankası, bayram öncesi müşterilerine özel bir fırsat sunarak 17.750 TL nakit imkanı sağlayacak. Banka, başlattığı bireysel tüketici kredisi kampanyası ile uygun faiz oranları ve gelir belgesi şartı olmadan kredi kullanımı imkanı sunacak. Yapı Kredi Bankası, banka müşterisi olan kişilere özel bir bireysel tüketici kredisi kampanyası sunuyor. Bu kampanyaya katılan müşteriler, bankadan 17.750 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. Gelir belgesi olmadan işlem yapabilecekleri için, kredi koşullarına uygun olan müşteriler işlemlerini kendi hesaplarına yatırıp kullanabilecekler.
Kampanya, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların kredi ödemelerini uygun faiz oranları ile hesaplarına yatırarak kullandırılmasını sağlıyor. Başvuru yapılması halinde ihtiyaç kredisi hesaplarına yatırılan bu ödemeler, belirtilen politikalar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Yapı Kredi Bankası, bireysel tüketici kredisi kampanyası kapsamında müşterilerinin kredi puanına bakarak onay sağlıyor ve nakit ihtiyacı olan kişilere gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Kampanyadan yararlanarak nakit kredi almak isteyenler, belirtilen koşullar çerçevesinde hızlı bir şekilde ödemelerini alıyorlar.
Banka müşterisi olan kişiler, kampanyaya katılarak kredi ödemelerini internet bankacılığı üzerinden veya müşteri hizmetlerinden hesaplarına yatırarak kullanabilirler. Yapı Kredi Bankası, belirtilen koşullara uygun olan müşterilere bireysel kredi kullandırarak nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Denizbank, acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine 100.000 TL'ye kadar para verileceğini duyurdu. Bankadan kredi başvurusu yapmak isteyenler, uygun faiz oranları ile kredi başvurularını cep telefonlarından SMS atarak gerçekleştirebiliyorlar. Başvuru yapmak için, bireysel yazıp boşluk bırakarak T.C. numaranızı, aylık gelirinizi ve doğum tarihinizi yazarak kısa mesaj ile 44 11'e göndermeniz yeterli oluyor. Ancak kredi kullanabilmek için Denizbank müşterisi olmanız gerekiyor. Mobil uygulamalar üzerinden 7 gün 24 saat bu krediyi hesabınıza aktararak kullanabilirsiniz.