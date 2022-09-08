GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 18:10

Bankakart genç zorunlu mu, nereden alınır? KYK bankakart genç başvurusu ve burs ücreti

Öğrencilerin beklediği KYK yurt sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Bununla beraber KYK Bankakart Genç zorunlu mu değil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bankakart Genç'ten yararlanmak isteyen öğrenciler KYK bankakart genç nereden ve nasıl alındığında dair internet üzerinden araştırmalar başladı. KYK bankakart genç zorunlu mu? İşte detaylar...

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 18:10
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Bankakart genç zorunlu mu, nereden alınır? KYK bankakart genç başvurusu ve burs ücreti


Yeni dönem eğitim öğretim başlaması üzerine KYK kayıtlar için hareketlilik başladı. KYK sonuçlarının açıklanması üzerine öğrenciler KYK Bankakart Genç için araştırmalar başladı. KYK Bankakart Genç zorunlu mu? KYK Bankakart Genç nereden ve nasıl alınır? İşte, bahsi geçen kart hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır

KYK bankakart genç zorunlu mu?

KYK üzerinden burs ve kredi alacak kişiler için Ziraat Bankası ile anlaşma sağlanmaktadır. Yurt ödeme işlemleri için KYK Genç Bankakart Genç için hak sahibi olarak zorunlu hale getirilmiştir. Bahsi geçen KYK Genç Bankkart Genç ile yapılacak alışverişler yurt içinde de geçerlidir.

2022 KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar?



KYK lisans - 850 TL

Yüksek lisans - 1700 TL

Doktora - 2550 TL

KYK Bankakart Genç başvuru

KYK Kredi - burs başvuruları ne zaman başlıyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az zaman kalan kredi ve burs için başvuruların henüz başlamadığı açıklandı. Geçtiğimiz senelerde 5 Kasım tarihinde başlayan başvurular 10 Kasım Çarşamba günü bitti. Yeni dönem içinde başlayacak olan kredi ve burs başvurularının da Kasım ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurusunu yapmak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adres üzerinden ulaşabilir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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