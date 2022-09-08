Bankakart genç zorunlu mu, nereden alınır? KYK bankakart genç başvurusu ve burs ücreti

Yeni dönem eğitim öğretim başlaması üzerine KYK kayıtlar için hareketlilik başladı. KYK sonuçlarının açıklanması üzerine öğrenciler KYK Bankakart Genç için araştırmalar başladı. KYK Bankakart Genç zorunlu mu? KYK Bankakart Genç nereden ve nasıl alınır? İşte, bahsi geçen kart hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır
KYK bankakart genç zorunlu mu?KYK üzerinden burs ve kredi alacak kişiler için Ziraat Bankası ile anlaşma sağlanmaktadır. Yurt ödeme işlemleri için KYK Genç Bankakart Genç için hak sahibi olarak zorunlu hale getirilmiştir. Bahsi geçen KYK Genç Bankkart Genç ile yapılacak alışverişler yurt içinde de geçerlidir.
2022 KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar?
KYK lisans - 850 TL Yüksek lisans - 1700 TL Doktora - 2550 TL