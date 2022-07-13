GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 08:49

Bankalar 13-14 Temmuz'da açık mı? Bankaların bu haftaki çalışma günleri

4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda resmi tatil ise 9 gün olarak açıklanmıştı. Peki bu durumda bankaların çalışma günleri nasıl şekillenecek, işte cevabı...

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 08:49
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Bankalar 13-14 Temmuz'da açık mı? Bankaların bu haftaki çalışma günleri


Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılmasıyla beraber 13-14 Temmuz günlerinde memurlar idari izinli sayılmışlardı. Bunun sonucunda vatandaşlar bankaların durumunu öğrenmek internet üzerinden araştırma yapıyorlar. İşte 13 Temmuz Çarşamba günü bankaların durumu...

Bankalar açık mı?

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma saatlerini kopyaladıkları için 13-14 Temmuz tarihlerinde açık olacak ve vatandaşlara hizmet verecekler. 13-14 Temmuz tarihlerinde açık olan Bankalar 15 Temmuz günü 15 Temmuz’un Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından ötürü kapalı olacaklar. Yani Bankalar 13-14 Temmuz gününde açılacak 15 Temmuz günü tekrar kapanacaklar...



EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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