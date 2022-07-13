Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılmasıyla beraber 13-14 Temmuz günlerinde memurlar idari izinli sayılmışlardı. Bunun sonucunda vatandaşlar bankaların durumunu öğrenmek internet üzerinden araştırma yapıyorlar. İşte 13 Temmuz Çarşamba günü bankaların durumu...
GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 08:49
Bankalar 13-14 Temmuz'da açık mı? Bankaların bu haftaki çalışma günleri
4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda resmi tatil ise 9 gün olarak açıklanmıştı. Peki bu durumda bankaların çalışma günleri nasıl şekillenecek, işte cevabı...
GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 08:49