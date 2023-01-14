Bankalar aylık asgari ücrete bağlıyor! Birikmişi olan parasını ikiye katlıyor: Vadeli mevduatta faiz depremi!

Yatırımcılar 32 günlük mevduat faizi yüksek olan bir bankayı tercih edeceklerdir. Vadeli mevduat hesapları genellikle yatırım amaçlı kullanılmaktadır. Vade ne kadar uzun olursa, faiz oranı o kadar yüksek olur. Özellikle geçen hafta dört bankada 32 gün faizi yükseldi.
32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANI NEDİR?
Sadece TL hesaplar değil, euro ve dolar hesapları da artıyor. TL puanı 10'a yükseldi. Böylece 0,87 fiyatına ulaştık. Dolar mevduat hesapları 7 puan artarken sonuç olarak oran yüzde 1.20'ye ulaştı. Euro 1 puan yükselerek yüzde 0.45'e geldi. 32 günlük tasarruf hesabı olanlara getiri oranı ne kadar yüksek olursa o kadar fazla katkı payı ödenir.