Bankalar aylık asgari ücrete bağlıyor! Birikmişi olan parasını ikiye katlıyor: Vadeli mevduatta faiz depremi!







32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ





32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANI NEDİR?







Yatırımcılar 32 günlük mevduat faizi yüksek olan bir bankayı tercih edeceklerdir. Vadeli mevduat hesapları genellikle yatırım amaçlı kullanılmaktadır. Vade ne kadar uzun olursa, faiz oranı o kadar yüksek olur. Özellikle geçen hafta dört bankada 32 gün faizi yükseldi.Bazı özel bankalar faiz oranlarını artırdı. Bankalardan yapılan açıklamada 32 gün vadeli mevduat faiz oranlarında artışa gidildi. Bankalar, müşterilerin daha fazla kazanabilmeleri için eşi görülmemiş bir kampanya başlatırken yeni banka müşterilerine de farklı yatırım fırsatları sunmaya karar verdiler. Bu kapsamda hesabınızda ne kadar çok paranız varsa, o kadar çok kazanma şansınız olacak.Sadece TL hesaplar değil, euro ve dolar hesapları da artıyor. TL puanı 10'a yükseldi. Böylece 0,87 fiyatına ulaştık. Dolar mevduat hesapları 7 puan artarken sonuç olarak oran yüzde 1.20'ye ulaştı. Euro 1 puan yükselerek yüzde 0.45'e geldi. 32 günlük tasarruf hesabı olanlara getiri oranı ne kadar yüksek olursa o kadar fazla katkı payı ödenir.