Finans
14 Ocak 2023 - 19:15

Bankalar aylık asgari ücrete bağlıyor! Birikmişi olan parasını ikiye katlıyor: Vadeli mevduatta faiz depremi!

Banka hesapları genellikle yatırım amaçlı kullanılmaktadır. Yatırımcılarının daha fazla kazanmasını isteyen bankalar ise bu kapsamda 32 günlük faiz oranlarını yükseldi. Bankalar müşteri tabanını genişletmek için faiz oranlarında değişikliğe giderken bu bankaların hangileri olduğu merak edildi.

Finans
14 Ocak 2023 - 19:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bankalar aylık asgari ücrete bağlıyor! Birikmişi olan parasını ikiye katlıyor: Vadeli mevduatta faiz depremi!


Yatırımcılar 32 günlük mevduat faizi yüksek olan bir bankayı tercih edeceklerdir. Vadeli mevduat hesapları genellikle yatırım amaçlı kullanılmaktadır. Vade ne kadar uzun olursa, faiz oranı o kadar yüksek olur. Özellikle geçen hafta dört bankada 32 gün faizi yükseldi.

32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ

32 gün vadeli mevduat faiz oranları

Bazı özel bankalar faiz oranlarını artırdı. Bankalardan yapılan açıklamada 32 gün vadeli mevduat faiz oranlarında artışa gidildi. Bankalar, müşterilerin daha fazla kazanabilmeleri için eşi görülmemiş bir kampanya başlatırken yeni banka müşterilerine de farklı yatırım fırsatları sunmaya karar verdiler. Bu kapsamda hesabınızda ne kadar çok paranız varsa, o kadar çok kazanma şansınız olacak.

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANI NEDİR?



Sadece TL hesaplar değil, euro ve dolar hesapları da artıyor. TL puanı 10'a yükseldi. Böylece 0,87 fiyatına ulaştık. Dolar mevduat hesapları 7 puan artarken sonuç olarak oran yüzde 1.20'ye ulaştı. Euro 1 puan yükselerek yüzde 0.45'e geldi. 32 günlük tasarruf hesabı olanlara getiri oranı ne kadar yüksek olursa o kadar fazla katkı payı ödenir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ