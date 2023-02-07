Bankalar Birliği'nden deprem yardımı: Borçlar o tarihe kadar ertelendi!

Türkiye Bankalar Birliği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehri de etkisi altına alan 7,4 şiddetindeki depremin ardından müşterilerine tavsiye niteliğinde bir karar sundu. Açıklamalara göre; Birlik Yönetim Kurulu tarafından depremde oluşan problemlerin hafifletilmesine yardımcı olunması, bankacılık hizmetlerinin hız kesmeden devam etmesi ve ihtiyaç duyulan yardımın sağlanması amacıyla neler yapılabileceği hakkında görüşüldüğü belirtildi.
Bu görüşme ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ortak çalışılacak biçimde, bankalar tarafından alınan önlemler ve gerçekleştirilen çalışmalar üzerinde duruldu.
PRENSİP KARARLARI ALINDI
Bu doğrultuda tavsiye olarak kabul edilebilecek bazı prensip kararları çıkarıldığı öğrenildi.
BORÇLAR 6 AYA KADAR ERTELENEBİLECEK
Talep edilmesi şeklinde, deprem olmuş bölgenin ekonomisinde yaşanan olumsuzluklarla karşı karşıya olan, ödeme güçleri olumsuz etkilenmiş banka kullanıcılarının vadesi gelmiş ya da 6 ay içinde gelecek borçları bugünden itibaren 6 aya kadar ertelenecek. Ek olarak, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman imkanları sunulmasında, kullanıcı özelinde değerlendirilmek adına gerekli ilave kolaylıkların sunulması konularında üyelere tavsiyelerde bulunulacak.
DEPREMZEDELERE ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANACAK
Mücbir halin mevcut olduğu, bölgelerde ikameti bulunan, iş adresi veya şubelerde hesabı mevcut kullanıcıların, kredi
risk, kredi ödeme, senet ve çek ile ilgili işlemlerine dair bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek ve bu doğrultuda gereken hassasiyetin gösterilmesi amacıyla Risk Merkezi üyeleri bu çerçevede bilgi sahibi olacak. Depremden etkilendiklerini düzenlemelerle birlikte belgeleyen banka kullanıcıları, isteklerini bankalara sunacak.