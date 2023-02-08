Bankalar Birliği vatandaşlara kol kanat gerdi: O borçlar ertelendi!







TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN DEPREMZEDELERE KARŞI ATILAN ÖNEMLİ ADIMLAR Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17’de tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Deprem güçlü bir şekilde Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Kilis illerini de etkiledi. Depremi takiben saat 13:24’te 7.6 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi. Bölgede öğlen saatlerine kadar 120’yi aşkın artçı yaşandı. Depremden etkilenen bölgeler için çok sayıda kurum ve özel firma arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere yardım kampanyaları başlattı. GSM şirketleri de depremzedelere destek olmak amacıyla telefon şebekelerinin kapasitesini arttırdı.





BANKALAR BİRLİĞİ DE DESTEK İÇİN KOLLARI SIVADI!

Türkiye'yi yasa boğlayan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki depremin ardından bankalar, ortak ATM'lerden ücret alınmaması ve borçların 6 aya kadar ötelenmesi kararı alınarak depremzedelere destek veriyor.Türkiye Bankalar Birliği de depremzedelere destek olmak için iki farklı başlık altında yeni kararlar aldı. Banka müşterilerinin ödeme güçlerinin olumsuz etkilendiği durumlarda, vadesi gelmiş ya da 6 ay içerisinde vadesi gelecek olan borçların 6 Şubat Pazartesi günü itibari ile 6 ay sonraya kadar ötelenmesine karar verildi. Ayrıca Adıyaman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde bulunan ortak ATM noktalarından yapılacak olan işlemlerden ücret alınmaması prensibi kabul edildi. Türkiye Bankalar Birliği, depremzedelere destek olmak üzere destek kampanyalarının yanı sıra, deprem bölgelerinin takip edilerek ihtiyaç duyulan bölgelere destek sağlanması amacı ile kamu otoriteleri ile iş birliği halinde çalışmalar yürütmeyi de sürdürüyor. Bankacılık sektörünün depremzedelere destek olmak için kamu otoritesi ile ortaklaşa çalışmalarının ardından, Türkiye Bankalar Birliği’nin söz konusu kararlarının depremzedelere ve bölgeye büyük katkılar sağlayacağı kesin.