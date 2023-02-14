Bankalar borçları kapatacak rahat bir nefes aldıracak! Kredi borcu olanlar için dev fırsat! Bu bankalar borçları yapılandıracak!

Borcunun bitmesi için adım atacaklar için basit olarak başvuruda bulunma imkanı verildi. İnternet Vergi Dairesi online giriş seçeneğiyle beraber kredi borcu olanlara taksitlendirme müjdesi verildi. Fırsatlardan yararlanarak borçlarınızı kapatabilir ve rahat edilmesine yardımcı olunuyor. Borcunu yapılandırmak isteyenlerle beraber ödeme zorluğu çekenlere uygun ödeme seçenekleri sunuldu.
KREDİ BORCU TAKSİTLENDİRME18 ay taksitli ve ödemeler iki ayda bir olacak biçim de borçlarda yapılandırmalar olanağı sunuldu. Bununla beraber başvuruda bulunanlar özel olarak fırsatlar oluşturulurken kanallar üzerinden bilgiler veriliyor. Bahsi geçen borçların daha rahat oluşturulması için yeni uygulamalar önemli hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankalarla beraber hizmetler her geçen gün artmaya devam ediliyor.
Kredi borcunun faizlerinin silinmesiyle beraber tek bir seferde ödemeler yapılırken faizin yüzde 90 kadarı silinerek borcun ham hali ödenmiş olarak kabul görürdü. Ödenmeyen paraların olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyen vatandaşlar çoğu yapılandırmalardan etkilenmek için harekete geçti.