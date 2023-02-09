Bankalar çıtayı arşa çıkardı: Ne 5 ne 10 bin TL!

EYT ile ilgili düzenlemenin Meclis'e sunuldu ve onay alması bekleniyor. Şubat ayı içerisinde Meclis'te yapılacak oylamanın ardından yürürlüğe girecek olan düzenleme kapsamında 2,25 milyon kişi emeklilik sürecini ilk başlatacak. Emekliliğe hak kazananlar ilk maaşlarını Mart ayında alacaklar. EYT
Yasası'nın uygulanması için geri sayım başlarken, milyonlarca EYT'li Maaş ve Emekli Sandığı Hesabı açmaya başladı. Bankaların geçen yıl temmuz ayında başlattığı ve aralık ayı sonuna kadar uzattığı emekli maaşı yükseltme yarışı yeniden kızışacak diye düşünülüyor.
SGK'DAN BANKA SEÇİMİ YAPILACAK
EYT kuralı kapsamında ilk emeklilik ödeneğini alan vatandaşlar, emekli olduklarında ilk ödemelerini e-devletten veya SGK'dan alacakları banka ve şubeyi tercih edebilecek. Dolayısıyla EYT üyesinin emekli maaşı dilediği bankaya yatırılacaktır.
ÜÇ YILLIK TAAHHÜT VE EMEKLİLİK HAMLELERİ
Kamu ve özel bankalar, emeklilere üç yıllık sözleşme kapsamında kendi şubeleri üzerinden maaş almaları halinde emeklilik desteği ödemesi yapmaktadır. Müşteri kazanım kampanyaları başlatan bankalar bu rakamı daha da ileriye taşıyacaktır. 10.000 TL rakamı bir süredir reklamlarda görülüyordu ancak çoğu banka emekli maaşı destek ödemelerini 7.000 TL'nin üzerine çıkardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emeklilik promosyon ödeneklerinde yeni güncellemeler yaptı. "Hariç tutulan promosyon sayısı Ocak ve EYT büyümesi ile daha da artabilir" Emeklilik promosyon miktarı şu anda 7.000 ila 8.000 TL arasında değişmektedir. SSK ve Bağ-Kur, Temmuz'da toplam yüzde 42,35 geriledi. Rapora göre, ağustos ayında bankalar arasındaki rekabet kızıştı ve emeklilik promosyonları on kat arttı.
YENİDEN 10-15 BİN TL ARASINA ÇIKACAK
Emekli maaşlarına Ocak ayında yüzd e30 zam yapıldı ve EYT yasasının Kongre'den geçmesinin ardından yeniden 10.000 TL'yi geçmesi bekleniyor. Emeklilerin iki bayram tatilinde de ikramiye alacakları ve Temmuz ayındaki maaş artışları da bankanın müşteri kazanma iştahını artıracak bir diğer unsur. Bankalar, daha yüksek maaş alan yeni ve mevcut emekli vatandaşları kendilerine çekebilmek için promosyon ödeneklerinin sayısını artırabilir. Bu kapsamda özel bankalarda emeklilik desteği tutarının 10.000 ile 15.000 TL arasında tasarlanması beklenmektedir. Bu nedenle EYT üyeleri banka seçerken en iyi koşulları sunan ve en çok promosyonu ödeyen kurumları tercih edeceklerdir.
SGK'DAN EMEKLİ MAAŞ PROMOYONUNDA EN DÜŞÜK TUTAR NETLEŞTİRİLDİ
1 Kasım'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mart 2023'te belirlenecek asgari emeklilik sübvansiyonlarını erken güncelledi. Yani maaşınız 3.500 TL'ye kadar ise 3.000 TL, 3.500-7.500 TL için 3.500 TL; 7.500-10.000 TL için 4.500 TL; 10.000 TL ve üzeri kazanırsanız 5.000 TL'ye çıkacaktır. Yani hiçbir Türk bankası bu promosyon miktarlarının altında ödeme yapamaz. Ancak, bunun dışındaki emeklilik sübvansiyonları hala ücretsizdir.
"Banka seçerken nelere dikkat etmeliyim?"
Promosyonu imzalamadan önce promosyonun şartlarını ve koşullarını dikkatlice okuyup karar vermeniz önemlidir. Bazı bankalar koşulsuz olarak yüksek promosyon ödenekleri öderler. Diğerleri maaşını ödeyenlere daha fazla ödeme yapıyor. Bazı bankalar her ay ek ürün kullanan ya da kredi
kartına belirli bir miktar harcama yapanlar için çok büyük kampanyalar sunuyor.İstediğiniz ödemeyi alabilmeniz için bir takım koşullar devreye giriyor. Kamu ve özel bankalar da dahil olmak üzere en son emeklilik promosyon ödemeleri tutarları aşağıdadır.
BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, emekli maaş promosyon rakamlarını güncelleyen ilk kamu bankası oldu. Ziraat Bankası'ndan (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı alanlar için promosyon ödemeleri şöyle: 3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL 3 yıl peşin ödemeli bir sistemdir. Yararlanıcılardan gelen başvurular, mevcut 2020 hibesi iade edilmeden kabul edilebilecek ve 2022 hibesi ödenirken önceki döneme ait iade tutarı sistematik olarak düşülecektir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, SGK'nın asgari tutarı belirlemesinin ardından emeklilik katkı payını güncelledi. Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlara promosyon ödemeleri şöyle: 3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıfbank, SGK
açıklamasının ardından emekli maaşı katkı paylarını da güncelledi. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlara promosyon ödemeleri şöyle: 3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL
AKBANK
Akbank'tan SGK emeklisi olanlar 7.000 TL'ye kadar sponsorluk ödemesi alacak. 1 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında SSK, Bağkur'dan veya Emekli Sandığı'ndan aylık alanların maaşlarını Akbank'a devreder ve bu bankadan 3 yıl maaş almayı taahhüt ederlerse 7.000 TL'ye kadar promosyon deneği alabilirler.
GARANTİ BBVA
Emekli aylıklarını Garanti BBVA'ya devreden emekli vatandaşlar 6.000 TL'ye varan nakit yardımı alabilecek. Ayrıca bu ödemenin yanı sıra 1.500 TL'de bonus ödemesi yapılacak. Bu durumda Garanti, 7.500 TL'ye kadar emekli maaşı destek ödemesi yapabilir. Banka, kampanyanın geçerlilik tarihlerini 1-31 Aralık 2022 olarak açıkladı.
DENİZBANK
Üç yıl süreyle DenizBank'tan maaş almayı taahhüt eden emekliler, 5.000 TL'ye kadar nakdi promosyon ödemesi alabilecek. Banka, promosyonları ile ilgili ödemesinin emekli aylığının miktarını dikkate aldığını söyledi. 3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL
ING
ING, yıllık maaşı kendi bankasına havale ederek maaşa bağlı olarak 7.500 TL'ye kadar ek koşulsuz nakit promosyon sunmaktadır.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını bankaya devreden emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödeneği yapacak. 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinin arasında SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerli olan promosyondan SGK ile yaptıkları sözleşme kapsamında TL'ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanabilirler.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk üzerinden SGK emekli maaşlarını alan ve terfi başvuruda bulunan tüm emeklilere maaşlarına göre katkı sağlanacaktır. 3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL
TEB
TEB, 7 bin TL'ye kadar emeklilik desteği ödediğini bildirdi. Banka, akraba başına 250 TL ve toplamda 500 TL'ye kadar nakit ikramiye verecek. Emekli maaşını TEB'e ilk transferinde bankaya 7.000 TL'ye kadar getiren sponsorlara ve emekli tanıdıklarına verilecek.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye finans
aracılığıyla SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'dan emekli maaşı alan veya almayı planlayan tüm emekliler, üç yıllık sözleşme döneminde terfi başvurusunda bulunur. 3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 6.500 TL, 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 7.500 TL
YAPI KREDİ
1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinin arasında üç yıl süreyle Yapı Kredi'den SGK emekli maaşı almayı taahhüt eden emekliler, 7.500 TL'ye kadar nakdi emeklilik desteği alabilirler. Promosyon ödeneği anlaşmasının imzalanmasından sonra, banka ek şart olmaksızın: 3.499 TL'ye kadar aylık net gelire, 4.200 TL 3.500 TL ile 7.499 TL arası net gelire, 4.900 TL 7.500 TL ile 9.999 TL arası net gelire 6.300TL 10.000TL üzeri net gelire ise 7.000TL nakit promosyon ödeneği yapılıyor. Ayrıca Yapı Kredi, ek ikramiye taahhüdünün imzalanmasından itibaren 60 gün içinde iki yeni faturanın ödenmesine dair talimat verilmesi durumunda, maaş ölçeğine bakılmaksızın 200 TL'lik ek ödemenin nakit olarak verileceğini söyledi.