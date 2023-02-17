Finans
17 Şubat 2023 - 15:45

Bankalar deprem felaketi için kolları sıvadı! 11 ilde yaşayanlar dikkat: Borçlarla ilgili önemli karar çıktı!

Deprem felaketinden ötürü yaralar sarılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 karlarıyla beraber bankaların destek vereceğini belirtti. Bankalar deprem yardımlarını açıklarken işte o rakamlar tebrik topladı.

Finans
17 Şubat 2023 - 15:45
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Bankalar deprem felaketi için kolları sıvadı! 11 ilde yaşayanlar dikkat: Borçlarla ilgili önemli karar çıktı!
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Türkiye'yi yıkan asrın felaketi olan depremle beraber bankalar taşın altına elini koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bankaların 2022 karlarınından toplamda 50 milyon TL destek vererek deprem bölgelerine tahsis edileceği bilgisini verdi. Hangi bankanın ne kadar destek verdiği ve çeşitli destekler haberimizde yer almaktadır.

DEPREMZEDELERE BANKALARDAN DESTEK

Denizbank, depremzedelere yönelik 350 milyon TL değerinde bağışlarda bulunurken banka tarafından gelen açıklamayla beraber 6 Şubat tarihinde yaşanan doğal afetlerle beraber ENBD ile beraber depremzedelere 350 milyon TL nakit bağışlarda bulunulduğu bilgisi verildi.



TSKB, deprem bölgelerinde 55 milyon TL bağış yapılmasına dair açıklamalarda bulunurken kamuoyuna aydınlatma metni yayınlandı. KAP'da yer alan açıklamalarla beraber Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ili yıkıcı etki bırakan depremle beraber AFAD'a 55 milyon TL tutarında bağışlarda bulunuldu.

bankaların deprem yardımı

Akbank yaptığı açıklamalarda ise afet bölgesinde 650 milyon TL destek verileceği açıklandı. Deprem felaketiyle beraber en fazla etkilenen illerden olan Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde bulunan vatandaşların kredi kartı, tüketici kredilerinin borçlarının faizsiz olarak ertelendiği bilgisi verildi.

Deprem için yardım yapan bir diğer banka olan Yapı Kredi ise 580 milyon TL yardımda bulunduğunu açıkladı.

5 İLİN BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Bankalar birliği, depremlerden etkilenen vatandaşların 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesi olarak bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarının 6 ay faizsiz olarak ertelenme tavsiyesinde bulundu.

3 MİLYON EURO'LUK FON DESTEĞİ

ING'de depremin ilk günüyle beraber bölgeye geniş çaplı yardımlar gelirken depremlerden etkilenen bölgelere yardım amacıyla beraber sivil toplu kuruluşlarına aktarımlar yapıldı. ING Grubu'nun da 2 milyon EURO'luk desteğiyle beraber toplamda 3 milyon euro büyüklüğüne sahip olduğu bilgisi verilirken toplamda 10 ING ülkesi çalışanları UNICEF desteklerde bulundu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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