EKONOMİ
25 Eylül 2022 - 11:02

Bankalar emeklilere en yüksek promosyonu vermek için yarışa hız kesmeden devam ediyor! En yüksek promosyon veren banka belli oldu

Bankaların emekli maaşlarına verdikleri promosyon ödemelerindeki yarışları hız kesmeden devam ediyor. Özel bankaların yarış içerisinde olduğu şu sıralarda vatandaşlar hangi bankanın en yüksek promosyon verdiğini merakla araştırıyorlar. Peki, hangi banka en yüksek emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon tutarları…

EKONOMİ
25 Eylül 2022 - 11:02
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Bankalar emeklilere en yüksek promosyonu vermek için yarışa hız kesmeden devam ediyor! En yüksek promosyon veren banka belli oldu


Emekli vatandaşlara maaş promosyonu ödemeleri hız kesmeden devam ederken, özel bankalar birbirleriyle en yüksek tutarı vermek için maratona girdi. Kamu bankaları ise daha düşük tutarlarda ödeme veriyor. Peki hangi banka en yüksek emekli promosyonu veriyor?

Emekli vatandaşlar, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almak için imza atarlarsa maaşlarına ek olarak promosyon ödemesi alacaklar.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU



1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL ödeniyor.

VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

 1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL.

Emekli Promosyonu

GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU

1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL,

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU

0 – 1.499 TL’ye 5.000 TL

1.500 – 2.499 TL’ye 6.250 TL

2.500 TL ve üzerine 7.500 TL.

TEB EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU

TEB Bankası ise en yüksek promosyonu veren banka olarak, kendi bünyesinden emekli maaşını 36 ay boyunca almak için anlaşma imzalayan emekli vatandaşlara 8.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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