Bankalar en yüksek promosyonda el sıkıştı! Bu banka emekliye 11 bin TL'yi trink ödeyecek!

Mart ayı itibariyle emeklilere ödenecek promosyon miktarları belli oldu. Toplam 19 banka emekliler için anlaşma sağladı ve bu bankalar arasında Halkbank, Ziraat Bankası, PTT, Vakıfbank, Garanti Bankası ve İş Bankası gibi büyük bankalar yer alıyor. Emeklilere ödenecek promosyon miktarları bankalara göre değişiklik gösteriyor ve en yüksek promosyon tutarı 11.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Promosyon ödemeleri, emeklilerin maaş hesaplarında bulunan aylık tutarlar üzerinden yapılıyor ve genellikle yılda bir defa ödeniyor. Emekliler, promosyon ödemesi almak için anlaşmalı bankalar arasından seçim yaparak başvuruda bulunabiliyorlar. Ayrıca bazı bankalar, promosyon ödemeleri yanı sıra emeklilere özel faiz oranları ve avantajlı kredi
seçenekleri de sunabiliyorlar.
Mart ayının gelmesiyle birlikte en çok konuşulan konulardan biri de emekliler için “terfi ücretleri”. Milyonlarca emeklinin terfi hakları ile ilgili araştırmalarında artış olduğu görülmektedir. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankalardan ne kadar promosyon alacaklarını araştırıyor. Emeklilere farklı imkanların sunulması beklenirken taban terfi seviyesinin 11 bin liraya çıkması bekleniyor. Promosyonun yanı sıra milyonlara ek fırsatlar sunulacak. Peki Mart 2023'te en yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapacak? Detaylar burada. Emeklilere bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri her yıl yenileniyor ve milyonlarca emekli bu teklifleri merakla bekliyor. Mart ayına yaklaşırken, emeklilerin promosyon ödemeleri konusundaki beklentileri artıyor. Bazı bankalar emeklilere yüksek promosyon ödemeleri sunarken, diğerleri ise ek fırsatlar sunuyor. Güncel teklifler arasında taban promosyon tutarı 11 bin liraya kadar çıkarken, bazı bankalar emeklilere nakit para veya hediye çeki gibi ek avantajlar da sunuyor. Emeklilerin bu teklifleri inceleyerek kendileri için en uygun olanını seçmeleri öneriliyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?
Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak ödemelerin yakın bir zamanda yapılması bekleniyor. Emekliler, bankaların sunduğu güncel teklifleri inceleyerek, en avantajlı promosyon teklifini değerlendirmeye çalışıyorlar.
EMEKLİYE İKİNCİ ÖDEME
Emeklilerin promosyon tutarını artırmak için bankaların tekliflerini karşılaştırarak en uygun seçeneği belirlemeleri büyük önem taşıyor. Emeklilerin maaşlarını farklı bir bankaya taşımak istemeleri durumunda, öncelikle yeni tercih edecekleri bankayla iletişime geçmeleri gerekiyor. Daha sonra eski bankalarına giderek taleplerini bildirebilirler. Bunun yanı sıra, e-Devlet kapısı üzerinden de işlem yapılabilir. Ancak, her bankanın prosedürleri birbirinden farklı olduğu için öncelikle yeni bankanın taleplerini dikkatle okumak önemlidir.
MART AYI PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU 2023?
Promosyon ödemeleri, emeklilerin bankalar arasında tercih yapmalarına ve bankaların da müşteri kazanmak için farklı teklifler sunmalarına yol açıyor. Emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon teklifleri almaya çalışıyorlar. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar da bulunuyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan süre boyunca promosyon ödemesi alınıyor ve kalan kısım iade ediliyor. Bu nedenle, emeklilerin taahhüt sürelerini dikkate alarak banka değişikliği yapmaları gerekiyor. Farklı bankaların sunduğu promosyon tutarları da maaşa göre değişiklik gösteriyor. Denizbank 1 otomatik ödeme talimatı veren EYT
kapsamındaki emeklilere maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira ödeme yapacak. Fibabanka ise maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira ödeme yaparken, Garanti BBVA maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira ödeme yapacak ve ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik fatura talimatına 1.500 lira bonus veriyor. ING ise maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira ödeme yapacak ve yeni kart ile 500 lira harcayanlara 1.000 lira bonus veriyor. İş Bankası, Kuveyt Türk, Şekerbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası da maaşa göre değişen promosyon tutarları sunuyorlar. Emeklilerin kendilerine en uygun bankayı seçmek için araştırma yapmaları ve promosyon tutarları ile diğer avantajları dikkate almaları önemli. Ancak unutulmamalı ki, promosyon ödemeleri için kesin bir tarih henüz belirlenmedi.