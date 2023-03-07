Bankalar EYT'liye kesenin ağzını açtı! Bu rakamlar ilk kez duyuruldu: Maaşlara göre...

Türkiye'de yürürlüğe giren EYT yasası, prim ve il koşullarını sağlayan 2,2 milyondan fazla kişinin emekli olmasına olanak tanıyor. Ancak prim borcu olan EYT emeklilerinin, emeklilik başvurusu yapabilmeleri için öncelikle borçlarını kapatmaları gerekir.
Prim Borcu Olan EYT Emeklileri İçin Borç Yapılandırması Avantaj Sağlıyor
Yakında TBMM'ye gelecek olan yeniden yapılandırma düzenlemesi, prim borcu olan EYT emeklileri için büyük avantaj sağlıyor. İsteyenler daha az ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Gecikme faizleri silinecek, ana para borcu ise ait olduğu döneme göre güncellenecek.
Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin Ödeme Avantajı
Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Faiz ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak. Tutarların % 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.
Son Başvuru ve Ödeme Tarihleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre başvurular için son tarih 30 Nisan. Ancak bu sürenin 31 Mayıs'a kadar uzatılması planlanıyor. Peşin ödemeler ve ilk taksit için de son tarih 31 Mayıs ancak bu sürenin de bir ay uzatılması planlanıyor.
Kredi İmkânları ve Eski Hale Getirme Fırsatları
Daha önceki yapılandırma düzenlemelerinde kamu bankaları prim borcunu ödeyerek emekli olabilecek vatandaşlara kredi
imkanı sunuyordu. Bu kişiler, emekli olabileceklerini belirten bir yazı ile bankalara başvurmuşlardı. Yeniden yapılandırma kanunu çıktıktan sonra da benzer bir imkânın sağlanması bekleniyor. Geçmişte Bağ-Kur prim borçları silinmiş ve hizmet süreleri dondurulmuş olanlara da bunları ihya etme imkanı var. Bu süreler başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden sigortalılık süresine eklenebilecek.
Farklı Bankalar, Farklı Promosyonlar
Prim ve yıl şartını sağlayan EYT'liler için başvurular başlarken, birçok banka başvuru sahiplerini çekmek için farklı promosyonlar sunuyor. Promosyon tutarı 8000 TL, toplam avantaj ise 9.200 TL'ye kadar çıkıyor.
Bir Banka Seçin ve 3 Yıl Taahhütte Bulunun
Seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilmesi gerekir. Promosyon, ilk emekli maaştan 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak. Nisan ayında hem emekli maaşı hem de promosyon alınabilir.
Banka ve Maaşa Göre Promosyon Tutarları
Farklı bankalar maaş aralıklarına göre farklı promosyon tutarları sunuyor. Örneğin Akbank, maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250 ve 7.000 TL teklif ediyor, ayrıca kredi kartı alırken 12 ay boyunca ayda 1000 TL harcama sözü verenlere 1.500 lira chip para veriyor. Denizbank, EY T'li için maaşa göre 1 adet otomatik fatura ödeme talimatı ve 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 TL promosyon sunuyor.
Diğer Bankalar ve Promosyon Teklifleri
Garanti BBVA, Halkbank, ING, İşbankası, Kuveyt Türk, Şekerbank, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi diğer bankalar da maaş aralıklarına göre promosyonlar sunuyor. Örneğin QNB Finansbank, kredi kartıyla market ve eczane alışverişlerinde yıllık 1.200 TL, Türkiye finans
ise emekli yakınını getiren her kişiye 250 TL indirim sunuyor.