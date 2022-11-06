Kasım ayına girilmesiyle birlikte birçok banka bireysel ihtiyaç kredisinde indirime gitti. Nakit paraya ihtiyacı olan ve para bulmakta zorlanan kişilerin her zaman ilk tercihi bankadan ihtiyaç kredisi çekmek oluyor. Ancak son dönemde artan kredi faizleri, vatandaşları kredi konusunda iki kez düşünmeye itti. Ekim ayını yüksek faizle kapatan bankalar, Kasım ayında yeni kampanyaları ile sahaya döndü.
İhtiyaç kredisi kampanyalarında en düşük faiz oranını yüzde 1,24 ile ING Bank sunuyor. ING Bank’tan 36 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldığında aylık taksitler 729,08 TL olmaktadır ve vade sonunda toplam ödeme tutarı 26 bin 346 lira olmaktadır. ING Bank ayrıca 3 ay erteleme imkanı da sunuyor.
3 ay ertelemeli kredi imkanı veren TEB’den 36 ay vadeli 20.000 TL kredi kullanmak istendiğinde faiz oranı yüzde 1,64 olmaktadır. Aylık taksitler 790 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 28 bin 574 TL’dir.
Kredi
06 Kasım 2022 - 11:22
Bankalar faiz düşürdü! En düşük faizle 20.000 TL veren bankalar Kasım 2022
Kasım ayının ilk haftası itibarıyla ihtiyaç kredisinde faizler düştü. Bankaların 20.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı, aylık taksiti haberimizde.
Kredi
06 Kasım 2022 - 11:22
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