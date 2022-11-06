Kredi
06 Kasım 2022 - 11:22

Bankalar faiz düşürdü! En düşük faizle 20.000 TL veren bankalar Kasım 2022

Kasım ayının ilk haftası itibarıyla ihtiyaç kredisinde faizler düştü. Bankaların 20.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı, aylık taksiti haberimizde.

Kredi
06 Kasım 2022 - 11:22
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Bankalar faiz düşürdü! En düşük faizle 20.000 TL veren bankalar Kasım 2022
Kasım ayına girilmesiyle birlikte birçok banka bireysel ihtiyaç kredisinde indirime gitti. Nakit paraya ihtiyacı olan ve para bulmakta zorlanan kişilerin her zaman ilk tercihi bankadan ihtiyaç kredisi çekmek oluyor. Ancak son dönemde artan kredi faizleri, vatandaşları kredi konusunda iki kez düşünmeye itti. Ekim ayını yüksek faizle kapatan bankalar, Kasım ayında yeni kampanyaları ile sahaya döndü.

Bankaların Kasım 2022 ihtiyaç kredisi kampanyaları!

Bankadan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişiler ilk olarak faiz oranlarını araştırıyor. Son dönemde yüzde 2 ve 3’e çıkan oranlar sonrasında ihtiyaç kredilerinden geri durulmaya başlandı. Öyle ki son aylarda vatandaşların kredi çekme oranı da bir hayli düştü. Bu durumun önüne geçmek isteyen ve kredi müşterisi kazanmak isteyen özel bankalar, kredi faizlerini düşürerek kredi vermeye başladı. Haberimizin devamında 20 bin TL ihtiyaç kredisi için hangi banka yüzde kaç faiz uyguluyor, aylık taksitler ne kadar konusunda okurlarımızı bilgilendireceğiz.

20.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar!

ING Bank 20.000 TL ihtiyaç kredisi

Ing

İhtiyaç kredisi kampanyalarında en düşük faiz oranını yüzde 1,24 ile ING Bank sunuyor. ING Bank’tan 36 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldığında aylık taksitler 729,08 TL olmaktadır ve vade sonunda toplam ödeme tutarı 26 bin 346 lira olmaktadır. ING Bank ayrıca 3 ay erteleme imkanı da sunuyor.

TEB 20.000 TL ihtiyaç kredisi

Teb

3 ay ertelemeli kredi imkanı veren TEB’den 36 ay vadeli 20.000 TL kredi kullanmak istendiğinde faiz oranı yüzde 1,64 olmaktadır. Aylık taksitler 790 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 28 bin 574 TL’dir.

QNB 20.000 TL ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank’ın tanışma kredisinde 36 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisinde yüzde 1,74 faiz uygulanmaktadır. Aylık taksitler 806 TL olurken toplam ödeme tutarı da 29 bin 147 TL’dir.

Qnb

Akbank 20.000 TL ihtiyaç kredisi

İhtiyaç kredisi veren bankalardan biri de Akbank’tır. Direkt kredi adıyla 20 bin TL kredi sunan banka, yüzde 2,09 faiz oranı uygulamaktadır.

 Akbank

Bankadan kullanılan 20 bin TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede 863,89 TL aylık taksit, 31 bin 210 TL ise toplam geri ödeme tutarı olmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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