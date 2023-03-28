Kredi
28 Mart 2023 - 14:15

Bankalar faizsiz kredi yarışında! O banka şartları esnetti: 5 dakikada 10.000 TL'niz hemen cepte!

Günümüzde ekonomik şartlar sebebi ile müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar faizsiz kredi kampanyaları oluşturuyor. Bu bankalardan biri de Garanti BBVA oldu. Detaylar haberimizde.

Kredi
28 Mart 2023 - 14:15
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Bankalar faizsiz kredi yarışında! O banka şartları esnetti: 5 dakikada 10.000 TL'niz hemen cepte!


Müşterileri için hazırladığı kredi kampanyalarıyla gündemde olan banka yeni faizsiz kredisiyle müşterilerini mutlu etti. Kredi fırsatının ayrıntıları yazının devamında.

garanti bbva kampanya

GARANTİ BBVA'DAN KREDİ FIRSATI



Banka müşterilerine özel istediği zaman kullanabileceği kredi fırsatı sundu. Müşterilerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için belirli limit oluşturan ve faizsiz kredi olarak sunan banka sınırları zorladı. Garanti Bankası'nın 10.000 TL kredi kampanyası gündem oldu. Faizsiz geri ödeme yapılacağını duyuran banka müşterilerine, 6 ay vade fırsatıyla da ödeme kolaylığı sağladı. Aynı zamanda 1000 TL harcama yapan müşterilere 1.000 TL bonus verileceği de duyuruldu. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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