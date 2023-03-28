Bankalar faizsiz kredi yarışında! O banka şartları esnetti: 5 dakikada 10.000 TL'niz hemen cepte!

Müşterileri için hazırladığı kredi kampanyalarıyla gündemde olan banka yeni faizsiz kredisiyle müşterilerini mutlu etti. Kredi fırsatının ayrıntıları yazının devamında.
GARANTİ BBVA'DAN KREDİ FIRSATI
Banka müşterilerine özel istediği zaman kullanabileceği kredi fırsatı sundu. Müşterilerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için belirli limit oluşturan ve faizsiz kredi olarak sunan banka sınırları zorladı. Garanti Bankası'nın 10.000 TL kredi kampanyası gündem oldu. Faizsiz geri ödeme yapılacağını duyuran banka müşterilerine, 6 ay vade fırsatıyla da ödeme kolaylığı sağladı. Aynı zamanda 1000 TL harcama yapan müşterilere 1.000 TL bonus verileceği de duyuruldu.