Bankalar kesenin ağzını açtı! O banka 8000+ 10.000 TL promosyon verecek: Duyan şubeye akın ediyor!

Nisan ayında emeklilere özel bir promosyon kampanyası düzenleneceği ve bu sayede emeklilerin yüzünün güleceği açıklaması yapıldı. Kampanyanın detaylarına göre, belirli bir banka tarafından yapılacak olan promosyon ödemesi emeklilerin Nisan ayındaki maaşlarıyla birlikte hesaplarına aktarılacak. Promosyonun miktarı oldukça yüksek olacak ve emeklilerin hayatını kolaylaştıracak bir tutarı kapsayacak.
QNB FİNANSBANK PROMOSYON KAMPANYASINI DUYURDU
Bunun yanı sıra, 2023 yılında belirli dönemlerde emeklilerin maaşlarına zam yapılması planlanmaktadır. Maaş zamları enflasyon değerlerine göre belirlenmektedir ve T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılmaktadır. Ek olarak, vatandaşlara ikramiyeler gibi ekstra ödemeler de yapılacaktır. QNB Finansbank, yeni promosyon ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kampanya, emekliler için ödenecek olan promosyon ödemelerinin yanı sıra ihtiyaç kredisi kullanımında ve kredi kartı harcamalarında indirim imkanları da sunmaktadır.