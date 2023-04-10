Finans
10 Nisan 2023 - 17:30

Bankalar kesenin ağzını açtı! O banka 8000+ 10.000 TL promosyon verecek: Duyan şubeye akın ediyor!

Eldeki bilgilere göre, bir banka tarafından emekliler için yüzleri güldürecek ve hayatlarını kolaylaştıracak özel bir promosyon kampanyası açıklaması yapıldı. Bankanın açıkladığı bu promosyon tutarı, vatandaşların oldukça seveceği bir seviyede olduğu belirtiliyor. İşte o banka promosyon tutarını açıkladı. Detaylar haberimizde...

Finans
10 Nisan 2023 - 17:30
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Bankalar kesenin ağzını açtı! O banka 8000+ 10.000 TL promosyon verecek: Duyan şubeye akın ediyor!
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Nisan ayında emeklilere özel bir promosyon kampanyası düzenleneceği ve bu sayede emeklilerin yüzünün güleceği açıklaması yapıldı. Kampanyanın detaylarına göre, belirli bir banka tarafından yapılacak olan promosyon ödemesi emeklilerin Nisan ayındaki maaşlarıyla birlikte hesaplarına aktarılacak. Promosyonun miktarı oldukça yüksek olacak ve emeklilerin hayatını kolaylaştıracak bir tutarı kapsayacak.

QNB FİNANSBANK PROMOSYON KAMPANYASINI DUYURDU

finansbank

2023 yılının başlarından bu yana, emekliler için rahat bir yıl olacağına yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Bankalar da emekli müşterilerini çekmek için sürekli olarak promosyon ödemelerinde güncellemeler yapmaktadır. Promosyon kampanyasından yararlanan vatandaşların ödemeleri nakit olarak banka hesaplarına yatırılacaktır.



Bunun yanı sıra, 2023 yılında belirli dönemlerde emeklilerin maaşlarına zam yapılması planlanmaktadır. Maaş zamları enflasyon değerlerine göre belirlenmektedir ve T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılmaktadır.

Ek olarak, vatandaşlara ikramiyeler gibi ekstra ödemeler de yapılacaktır. QNB Finansbank, yeni promosyon ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kampanya, emekliler için ödenecek olan promosyon ödemelerinin yanı sıra ihtiyaç kredisi kullanımında ve kredi kartı harcamalarında indirim imkanları da sunmaktadır.

PROMOSYON DETAYLARI

promosyon

QNB Finansbank, yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında emeklilere verilecek olan promosyon ödemeleri, kredi kartı indirimi ve ihtiyaç kredisi imkanları sağlamaktadır. Ayrıca, belirlenmiş tutarlarda maaş promosyonları da sunulmaktadır. Örneğin, 3500 TL'ye kadar maaş alan emekliler 4800 TL, 3500 TL ile 7500 TL arasında maaş alanlar 5600 TL, 7500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlar 7200 TL ve 10.000 TL üzerinde maaş alanlar ise 8000 TL promosyon ödemesi alacaklar.

QNB Finansbank ayrıca, promosyon kampanyasından faydalanan emekli müşterilerine özel olarak 10.000 TL ihtiyaç kredisi de sunmaktadır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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