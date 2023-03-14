Bankalar masaya oturdu: faiz oranları tepetaklak oldu! 6 ay ertelemeli kredi dağıtılacak!

Kamu bankaları deprem kredisinde faiz oranını arttırdı. Son dakika haberi: Kamu bankaları, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 6 ay geri ödemesiz ve düşük faizli ihtiyaç kredisi verme kampanyası başlatmıştı. Ancak artan başvuru sayısı nedeniyle kampanyada değişiklik yapıldı ve faiz oranları yükseltildi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan kredinin üst limiti 100 bin TL olarak belirlenmiş ve 36 ay vadeyle verileceği açıklanmıştı. Kampanya kapsamında, kredi çeken kişiler ilk 6 ay geri ödemesiz olarak kredi kullanabileceklerdi. Ancak faiz oranlarındaki değişiklikle birlikte, kredi faizleri arttırıldı.
Son güncellemeye göre, deprem bölgesi iki farklı bölüme ayrıldı. İki bölüme ayrılan illerde, 50 bin liradan fazla kredi çekecek olan vatandaşlara yüzde 1.59 faiz oranı uygulanacak. 50 bin lira veya daha az kredi çekmek isteyen vatandaşlara ise yüzde 0.99 faiz oranı uygulanmaya devam edecek. Depremden en fazla etkilenen il ve ilçelerde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri) 50 bin liraya kadar olan kredi talepleri için yüzde 0.99 faiz oranı uygulanmaya devam edecek. 50 bin lira ile 100 bin lira arasında kredi talep eden vatandaşlara ise yüzde 1.59 faiz oranı uygulanacak. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kredi kampanyasına katılan bankalara başvuru yapabilecekler.