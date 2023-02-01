Bankalar muslukları açtı! Emeklilere 12.500 TL o tarihte ödenecek

Şubat ayının başlamasıyla beraber yeni promosyon fırsatları merak ediliyor. Ocak ayı için emeklilere yapılan maaş zammından sonra ödemelerinde yükselişe gidildi. EYT
yasasının Şubat ayı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenmekteyken bankaların da promosyon ödemelerini artırması bekleniyor. Bu doğrultuda konuşulan tutar 12.500 TL. EYT'li vatandaşların beklemekte olduğu düzenleme meclise sunuldu. EYT'lilerin emekli olmak amacıyla nereye ne şekilde başvuruda bulunacakları ve kaç TL banka promosyonu alacaklarını Ekonomist Muhammet Bayram açıklığa kavuşturdu.
EYT'lilerin almış olacağı promosyon ödemesi hakkında konuşan Bayram, "1 Mart başlangıcıyla emekli maaşı alanlar 5.000 TL ile 12.500 TL arasında banka promosyonu alabilecekler." dedi.
EYT'LİLERİN MAAŞ VE EMEKLİ PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI
EYT kanun teklifi 2 Şubat Perşembe gününde Meclis Plan Bütçe komisyonunda masaya yatırılacak. Bütçe görüşmesinden sonra EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve ardından yasalaşması sağlanacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı doğrultusunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Tüm bu sürecin yaklaşık 2 hafta içerisinde bitmesi beklenmekte. Şubat ayında Meclis'te oylanacak olan EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahibi olan kişiler ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde almış olacak. EYT'li maaş ve emekli promosyon hesaplamaları yapılmaya başlandı.
EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİNDE BULUNACAK
EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde etmiş kişiler ilk ödemelerini almış olacakları banka ve şubesini E-devlet aracığıyla ya da emeklilik işlemleri esnasında SGK'da belirleyecek. Bu sayede EYT'linin emekli maaşı seçmiş olduğu banka aracılığıyla yatırılacak.
3 YIL TAAHHÜTTE BULUNUP EMEKLİ PROMOSYONU ALINIYOR
Kamu ve özel bankalar emekli vatandaşlara 3 yıllık taahhütle kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesinde bulunuyor. 2,25 milyon vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması özel bankaların iştahını açmış durumda. Bankalar Ak Parti'den gelen 'Mart ayında ilk maaşlar hesaplanır' açıklaması sonrası müşteri çekebilmek için promosyon çalışmalarına başlamış durumda. Bu kampanyaların başında emekli promosyonları var.
EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TABAN SINIR BELLİ OLDU!
SGK Mart 2023'te belirlenmesi gereken asgari emekli promosyon tutarını Kasım itibariyle erkenden güncelledi. Bu doğrultuda 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar için 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 3.500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlar için 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için 5.000 TL'ye yükseltildi. Bu da demektir ki Türkiye'de hiçbir banka bu tutarlardan daha az promosyon ödemesinde bulunamayacak. Fakat bu rakamlar baz alınarak emekli promosyon ödemeleri serbest olarak devam edecek.
EMEKLİ PROMOSYONLARI OCAK ZAMMI VE EYT İLE YÜKSELEBİLİR
Emekli promosyonları mevcut durumda 7.000 TL - 8.000 TL civarında bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı %42,35 oranında gerçekleştirildi. Bu rakam sonrasında Ağustos ayında bankalar arasında rekabet hız kazandı ve emekli promosyon tutarları 10 katına kadar yükseldi.
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI TEKRARDAN 10.000 TL'Yİ AŞABİLİR
%30 oranında emekli Ocak zammı ve EYT yasasının Meclis'ten geçmesi ardından tekrar 10.000 TL'lerin üstüne çıkması beklenenler arasında. Emeklilerin ek olarak 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde tekrardan zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran farklı faktörler olarak biliniyor. Bankalar yeni emekli olacak vatandaşları ve daha yüksek maaş alacak olan emekli olmuş vatandaşları kendi bünyelerine çekebilmek amacıyla daha fazla tutarlarda promosyon ödemelerinde bulunabilir. Bu doğrultuda emekli promosyonlarının özel bankalarda 10.000 TL, 15.000 TL gibi tutarlara çıkması bekleniyor. EYT'li vatandaşlar bu sayede banka seçerken kendilerine en güzel olanakları sağlayan, en yüksek promosyon ödemesinde bulunacak bankaları seçecek.
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?
Henüz şubat ayı promosyon kampanyaları duyurulmadı. İşte kamu ve özel bankaların promosyon tutarları:
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK
(Emekli Sandığı, Bağ-Kur) emekli maaş ödemeleri için kendilerini tercih edecek müşterilere; 3.500 TL altında emekli maaşı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üstü emekli maaşı alanlara 5.000 TL olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapmaktadır.
VAKIFBANK
Vakıfbank, bir aya denk gelen emekli maaşı tutarları için; 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon ödemesinde bulunacak. Promosyon ödemeleri 3 yıl süre ile emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla almayı taahhüt edenlere ödenecek.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl süreyle Halkbank üzerinden almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL, - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerinden emekli maaşı alanlara 5.000 TL tutarından 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank üzerinden alacak olanlara 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmakta. SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ocak - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl süreyle emekli maaşını Akbank üzerinden almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Akbank'a maaşını taşıyarak 3 yıl süreyle maaşını bankamızdan almayı taahhüt eden ve promosyon. başvurusunda bulunan emekliler yararlanabilecektir. SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aylık maaşına bağlı olarak hesaplanır. 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alana 4.200 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.250 TL, 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara 7.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye kadar nakit promosyona ilave olarak 1.500 TL de bonus kazanma fırsatı oluyor. Bu sayede Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor. Banka kampanya geçerlilik tarihini 1 Ocak - 31 Ocak olarak açıkladı. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.600 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.200 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.400 TL, 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 6.000 TL tutarında nakit promosyon ödemesi sunulmaktadır.
DENİZBANK
Maaşını DenizBank'tan 3 yıl boyunca alma taahhütünde bulunan emeklilere 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi fırsatı sunulacak. EYT kapsamındaki emekliler ise otomatik fatura ödeme talimatına karşılık 7.500 TL'ye kadar promosyon fırsatından yararlanabilecek. Banka standart promosyon ödemesinin emekli maaşı miktarı dikkate alınarak yapılacağını belirtti. EYT'lilere özel 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi ise fatura talimatına ek olarak ödenecek. Standart promosyon kampanyası 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir. 3.500 TL altında emekli maaşı alan kişilere 3.000 TL verilmekteyken EYT'li vatandaşlara 1 fatura talimatına ek ödül 1.500 TL eklenerek toplam 4.500 TL promosyon ödenecek. 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 3.500 TL verilirken EYT'li vatandaşlara 1 fatura talimatına ek ödül 1.750 TL eklenerek toplam 5.250 TL ödenecek. 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 4.500 TL verilirken EYT'li vatandaşlara 1 fatura talimatına ek ödül 2.250 TL eklenerek toplam 6.750 TL ödenecek. 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alan kişilere 5.000 TL verilmekteyken EYT'lilere 1 fatura talimatına ek ödül 2.500 TL eklenerek toplam 7.500 TL ödenecek.
ING
ING emekli maaşını bünyesine taşıyan kişilere, maaş tutarları doğrultusunda koşulsuz 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesinde bulunacak. Emekli maaşı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan vatandaşlara 4.500 TL, Emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olan vatandaşlara 5.250 TL, Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan vatandaşlara 6.750 TL, Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan vatandaşlara 7.500 TL tutarında nakit promosyon ödemesi sağlanacak. Kampanya 01 Ocak 2023 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında nakit promosyon ödemesi alan müşteriler için geçerlidir.
KUVEYT TÜRK
SGK emekli maaşlarını kuveyt Türk üzerinden alan ve promosyon başvurusu yapan tüm emekli vatandaşlara maaşları doğrultusunda promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan (3.500 TL hariç) emeklilere 3.600 TL, Emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arasında olan (7.500 TL hariç) emeklilere 4.200 TL, Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan (10.000 TL hariç) emeklilere 5.400 TL, Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere 6.000 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.
YAPI KREDİ
1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK emekli maaşını 3 yıl süreyle Yapı kredi
aracılığıyla alma taahhüdünde bulunan emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinde bulunulacak. Emekli maaşı 3.499 TL'ye kadar olan emeklilere 4.200 TL, Emekli maaşı 3.500 TL - 7.499 TL arasında olan emeklilere 4.900 TL, Emekli maaşı 7.500 TL - 9.999 TL arasında olan emeklilere 6.300 TL, 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Ek olarak Yapı Kredi, Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki adet yeni fatura ödeme talimatı verilmesine karşılık maaş bareminden bağımsız bir şekilde 200 TL ek nakit ödül vereceğini duyurdu.
TÜRKİYE FİNANS
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye finans
üzerinden alan ya da almayı isteyen ve promosyon başvurusu yapmış tüm emeklilere, 3 yıl Türkiye Finans üzerinden maaşlarını çekme sözü vermeleri halinde; Emekli maaşı 3.499 TL'ye kadar olan emeklilere 3.500 TL'ye kadar Emekli maaşı 3.500 TL - 7.499 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL'ye kadar, Emekli maaşı 7.500 TL - 9.999 TL arasında olan emeklilere 6.500 TL'ye kadar, Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinde bulunulacak.
İŞ BANKASI
İş Bankası emekli maaşını kendileri üzerinden çekecek olan emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinde bulunacak. SGK ile yapılan anlaşma doğrultusunda 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya doğrultusunda ilk emekli maaş ödemesi için kendilerini tercih etmiş ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşımayı tercih eden SGK emeklileri için 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinde bulunacak. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan (3.500 TL hariç) emeklilere 4.500 TL, Emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arasında olan (7.500 TL hariç) emeklilere 5.250 TL, Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan (10.000 TL hariç) emeklilere 6.750 TL Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere 7.500 TL promosyon ödemesi sağlanacak.