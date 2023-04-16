Bankalar Nisan kampanyalarına hız verdi! Paraya ihtiyacı olan kalmayacak: O şartı taşıyan tek seferde 70.000 TL ödemeyi alacak!

Günlük hayatın her geçen gün daha da pahalılaşması, ekonomik piyasalardaki olumsuzluklar ve diğer ekonomik sorunlar birleşerek vatandaşları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu durum maaşlı çalışanları uzarken, maaşları ile ay sonunu getirmeleri imkansız hale geldi. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını dahi maaşları doğrultusunda karşılayamayacak durumda. Ramazan Bayramı öncesinde bankalar nakit desteği için kredi kampanyaları düzenlemeye başladı. BDDK, nakit desteği sağlanması adına yalnızca 70.000 TL verilebileceğini açıkladı. Haberi duyan vatandaşlar bu kararı eleştirdi. İhtiyaçlarını tam olarak karşılayamayan tüketiciler Ramazan Bayramı öncesinde kredi arayışlarına girdi. Bayram öncesinde 100.000 TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredi limitleri, BDDK düzenlemesi ile birlikte 70.000 TL'ye kadar düşürüldü. Bu düzenlemeyle birlikte hem bankalar hem de vatandaşlar üzüldü.
Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, vatandaşlar maaşlarının yetersizliği nedeniyle zor zamanlar geçiriyorlar. Temel ihtiyaçları bile karşılamakta güçlük çeken insanlar, kredi kullanarak hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Ancak, BDDK'nın belirlediği bu üst limit, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalabilecekleri anlamına geliyor. Tüm bunların yanı sıra, ekonomik piyasalarda yaşanan dalgalanmalar da vatandaşları etkiliyor. Döviz kurlarındaki artışlar, enflasyondaki yükselişler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların satın alma gücünü azaltıyor. Bu nedenle, bankaların nakit desteği sağlaması ve kredi kampanyaları düzenlemesi, vatandaşların zor durumda kalmasını önlemeye yardımcı olabilir.
BAYRAM KREDİLERİ AÇIKLANDI
Bankalar, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesi bayram kredilerini açıkladı. İş Bankası, faizi %1,95 ve azami vade süresi 36 ay olan 70.000 TL'ye kadar kredi desteği sağlayacak. Garanti Bankası, faizi %2,51 ve azami vade süresi 36 ay olan 70.000 TL'ye kadar kredi sunacak. QNB Finansbank ise faizi %1,79 ve azami vade süresi 36 ay olan 70.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunacak. Akbank da üst limiti 70.000 TL olan ve faizi %2,8 olan kredi desteği sağlayacak.