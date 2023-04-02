Bankalar para dağıtmaya başladı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Hemen başvurana 20.000 TL ödeniyor!

3 banka tarafından yeni kampanyalar duyurulurken 20 bin TL ihtiyaç kredisi sunuldu. Gelir belgesiz olarak verilecek kredi kampanyaları için başvurular başlarken rekor kırıldı. İşte o bankaların sunduğu ihtiyaç kredi detayları haberimizde. Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankasından 36 ay vadeli olarak kredi kampanyası verildi. Düşük faizlerle kredi ödemeleriniz gerçekleşirken şubelere gitmeye gerek kalmadan başvuru işlemleri tamamlanır. Yapı Kredi'den kredi başvurusunda bulunacak olanlar banka tarafından sunulan kredi politikalarına uygunluk sağlanmasıyla anında kredi hesaplarda yer alır.
3 banka üzerinden sağlanan kredi ödemeleri 20 bin TL için başlıca şartlar arasında kredi puanının 1400 ve üzeri olması gerekir. Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı emekli olanlara uzun süreli olarak aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışanlara düşük faizli yüksek limit ödemeleri oluşturulur.